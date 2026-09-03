Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha

Quarta-feira (16)

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Thiago de Paula Souza e Beatriz Lemos

9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 1) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 1) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

14h-17h: Cartografia Afetiva | Local: Tenda 2 | PET Cultura

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

16h-17h30: Mesa de Abertura | Local: Palco | José Carlos Vilar e Rosana Paste

18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

Quinta-feira (17)

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Gabriel Mascaro e Fábio Morais

9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 2) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 2) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

9h-12h: Cianotipia | Local: Tenda 5 | Eric Scarpel

9h-12h: Conversa sobre Performance e Participação | Local: Magic Square #3 | Yiftah Peled

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h-17h: Gravura Alternativa (Turma 1) | Local: Tenda 1 | Fernando Gómez Alvarez

14h-17h: Encadernação Artesanal, Livro de Artista e Autopublicação | Local: Tenda 2 | Cauê Maia

13h-17h: Para quem se destina a arte contemporânea? Práticas de mediação cultural | Local: Tenda 3 | Júlia Rocha Pinto

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h-17h: Rodas, Repertório e Choro Capixaba (Turma 1) | Local: Tenda 5 | João Victor Chequetto

14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

Sexta-feira (18)

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Ana Raylander Mártis dos Anjos e Victor Galdino

9h-12h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 3) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 3) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

9h-12h: Conversa sobre Curadoria | Local: Magic Square #3 | Ananda Carvalho

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h-17h: Gravura Alternativa (Turma 2) | Local: Tenda 1 | Fernando Gómez Alvarez

14h-17h: Encadernação Artesanal | Local: Tenda 2 | PET Cultura

16h-17h: Homeagem a Marcos Martins | Local: Tenda 3

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h-17h: Rodas, Repertório e Choro Capixaba (Turma 2) | Local: Tenda 5 | João Victor Chequetto

14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

Sábado (19)

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Eleonora Batista Fabião e Marta Neves

9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 4) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 4) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

9h-12h: Ableton Live para Performance ao Vivo | Local: Tenda 5 | André Akira

10h-11h: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h-17h: Fabricação artesanal de papel | Local: Tenda 1 | Eric Scarpel

13h-17h: Desacelere, deixe sua marca | Local: Tenda 3 | Maria Angélica Vago Soares e Marilia Auxiliadora Silva Agnêr

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h-17h: Ritmo afro-capixaba Congo | Local: Tenda 5 | Fábio Carvalho

15h-15h30: GEXS | Local: Magic Square #3

16h-20h: Shows | Local: Palco | José Eduardo & Banda, André Akira e Carlos Papel





Domingo (20)

9h-12h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Reciclagem criativa do plástico | Local: Tenda 1 | Katia Broeto

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

10h-12h: Percussão e apresentação | Local: Tenda 5 | Potiguara Menezes e Léo de Paula

10h-12h: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

10h-11h: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

10h30-12h: Nomeando a Agrofloresta: placas botânicas artesanais | Tenda 2 | Barbara Colombo

13h-15h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h30-15h: Palestra Gestão de resíduos | Local: Tenda 2 | Rian Soares