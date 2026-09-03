Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha

A Semana de Arte da Ufes está de volta após 22 anos, reunindo oficinas em diferentes linguagens artísticas, ciclo de formação e apresentações musicais. O evento será realizado entre os dias 16 e 20 de setembro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O acesso é gratuito e aberto para toda a população. As inscrições começam nesta sexta-feira (04), pela plataforma Even3.
No primeiro dia, um dos destaques é o artista José Carlos Vilar, um dos idealizadores da Semana de Arte nos anos 70, e a artista e professora Rosana Paste. O evento também recebe o Ciclo de Formação, programa desenvolvido pela Escola Viva de Artes (EVA) do Parque, que promove uma agenda contínua de práticas, pesquisas e ações voltadas à relação entre arte, educação e meio ambiente.
A programação conta com oficinas variadas, como produção de pigmentos naturais e tingimento de tecidos, desenho de observação botânica, encadernação artesanal, gravura alternativa, cianotipia e modelagem escultórica, além de outras atividades.
Além disso, o evento realizará uma edição do CantarES, considerado o maior encontro de corais do Espírito Santo. Haverá também uma programação de shows e apresentações musicais, com atrações.
Criada em 1974, a Semana de Arte foi o primeiro projeto de extensão a ser realizado na Ufes e teve sua última edição em 2004. Após 22 anos, o evento retorna em uma edição especial e chega, pela primeira vez, ao Parque Cultural Casa do Governador.
Quarta-feira (16)
9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Thiago de Paula Souza e Beatriz Lemos
9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 1) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro
9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 1) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes
9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
14h-17h: Cartografia Afetiva | Local: Tenda 2 | PET Cultura
14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque
16h-17h30: Mesa de Abertura | Local: Palco | José Carlos Vilar e Rosana Paste
18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco
Quinta-feira (17)
9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Gabriel Mascaro e Fábio Morais
9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 2) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro
9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 2) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes
9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes
9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
9h-12h: Cianotipia | Local: Tenda 5 | Eric Scarpel
9h-12h: Conversa sobre Performance e Participação | Local: Magic Square #3 | Yiftah Peled
13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
13h-17h: Gravura Alternativa (Turma 1) | Local: Tenda 1 | Fernando Gómez Alvarez
14h-17h: Encadernação Artesanal, Livro de Artista e Autopublicação | Local: Tenda 2 | Cauê Maia
13h-17h: Para quem se destina a arte contemporânea? Práticas de mediação cultural | Local: Tenda 3 | Júlia Rocha Pinto
14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
14h-17h: Rodas, Repertório e Choro Capixaba (Turma 1) | Local: Tenda 5 | João Victor Chequetto
14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque
18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco
Sexta-feira (18)
9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Ana Raylander Mártis dos Anjos e Victor Galdino
9h-12h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 3) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro
9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 3) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes
9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes
9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
9h-12h: Conversa sobre Curadoria | Local: Magic Square #3 | Ananda Carvalho
13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
13h-17h: Gravura Alternativa (Turma 2) | Local: Tenda 1 | Fernando Gómez Alvarez
14h-17h: Encadernação Artesanal | Local: Tenda 2 | PET Cultura
16h-17h: Homeagem a Marcos Martins | Local: Tenda 3
14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
14h-17h: Rodas, Repertório e Choro Capixaba (Turma 2) | Local: Tenda 5 | João Victor Chequetto
14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque
18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco
Sábado (19)
9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Eleonora Batista Fabião e Marta Neves
9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 4) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro
9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 4) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes
9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes
9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
9h-12h: Ableton Live para Performance ao Vivo | Local: Tenda 5 | André Akira
10h-11h: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque
13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
13h-17h: Fabricação artesanal de papel | Local: Tenda 1 | Eric Scarpel
13h-17h: Desacelere, deixe sua marca | Local: Tenda 3 | Maria Angélica Vago Soares e Marilia Auxiliadora Silva Agnêr
14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari
14h-17h: Ritmo afro-capixaba Congo | Local: Tenda 5 | Fábio Carvalho
15h-15h30: GEXS | Local: Magic Square #3
16h-20h: Shows | Local: Palco | José Eduardo & Banda, André Akira e Carlos Papel
Domingo (20)
9h-12h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
9h-12h: Reciclagem criativa do plástico | Local: Tenda 1 | Katia Broeto
9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes
10h-12h: Percussão e apresentação | Local: Tenda 5 | Potiguara Menezes e Léo de Paula
10h-12h: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco
10h-11h: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque
10h30-12h: Nomeando a Agrofloresta: placas botânicas artesanais | Tenda 2 | Barbara Colombo
13h-15h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro
13h30-15h: Palestra Gestão de resíduos | Local: Tenda 2 | Rian Soares
Semana da Arte
Local: Parque Cultural Casa do Governador, rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha
Data: 16 a 20 de setembro (quarta a domingo)
Entrada gratuita