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Arte

Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha

Parque Cultural Casa do Governador receberá oficinas, shows, apresentações e ações formativas durante cinco dias
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 15:13

Semana de Arte da UFES será realizada no Parque Cultural Casa do Governador
Semana de Arte da Ufes será realizada no Parque Cultural Casa do Governador Instagram@parqueculturalcasadogovernador

A Semana de Arte da Ufes está de volta após 22 anos, reunindo oficinas em diferentes linguagens artísticas, ciclo de formação e apresentações musicais. O evento será realizado entre os dias 16 e 20 de setembro, no Parque Cultural Casa do Governador, em Vila Velha. O acesso é gratuito e aberto para toda a população. As inscrições começam nesta sexta-feira (04), pela plataforma Even3.

No primeiro dia, um dos destaques é o artista José Carlos Vilar, um dos idealizadores da Semana de Arte nos anos 70, e a artista e professora Rosana Paste. O evento também recebe o Ciclo de Formação, programa desenvolvido pela Escola Viva de Artes (EVA) do Parque, que promove uma agenda contínua de práticas, pesquisas e ações voltadas à relação entre arte, educação e meio ambiente.


A programação conta com oficinas variadas, como produção de pigmentos naturais e tingimento de tecidos, desenho de observação botânica, encadernação artesanal, gravura alternativa, cianotipia e modelagem escultórica, além de outras atividades.


Além disso, o evento realizará uma edição do CantarES, considerado o maior encontro de corais do Espírito Santo. Haverá também uma programação de shows e apresentações musicais, com atrações.


Criada em 1974, a Semana de Arte foi o primeiro projeto de extensão a ser realizado na Ufes e teve sua última edição em 2004. Após 22 anos, o evento retorna em uma edição especial e chega, pela primeira vez, ao Parque Cultural Casa do Governador.

Semana de Arte da Ufes a mais de 22 anos atrás Acervo Ufes
Confira abaixo a programação completa:

Quarta-feira (16)

 

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Thiago de Paula Souza e Beatriz Lemos

9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 1) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 1) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

14h-17h: Cartografia Afetiva | Local: Tenda 2 | PET Cultura

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

16h-17h30: Mesa de Abertura | Local: Palco | José Carlos Vilar e Rosana Paste

18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco  

 

Quinta-feira (17)

 

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Gabriel Mascaro e Fábio Morais

9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 2) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 2) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

9h-12h: Cianotipia | Local: Tenda 5 | Eric Scarpel

9h-12h: Conversa sobre Performance e Participação | Local: Magic Square #3 | Yiftah Peled

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h-17h: Gravura Alternativa (Turma 1) | Local: Tenda 1 | Fernando Gómez Alvarez

14h-17h: Encadernação Artesanal, Livro de Artista e Autopublicação | Local: Tenda 2 | Cauê Maia

13h-17h: Para quem se destina a arte contemporânea? Práticas de mediação cultural | Local: Tenda 3 | Júlia Rocha Pinto

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h-17h: Rodas, Repertório e Choro Capixaba (Turma 1) | Local: Tenda 5 | João Victor Chequetto

14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

 

Sexta-feira (18)

 

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Ana Raylander Mártis dos Anjos e Victor Galdino

9h-12h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 3) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 3) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

9h-12h: Conversa sobre Curadoria | Local: Magic Square #3 | Ananda Carvalho

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h-17h: Gravura Alternativa (Turma 2) | Local: Tenda 1 | Fernando Gómez Alvarez

14h-17h: Encadernação Artesanal | Local: Tenda 2 | PET Cultura

16h-17h: Homeagem a Marcos Martins | Local: Tenda 3

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h-17h: Rodas, Repertório e Choro Capixaba (Turma 2) | Local: Tenda 5 | João Victor Chequetto

14h30-15h30: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

18h-20h30: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

 

Sábado (19)

 

9h-12h: Ciclo de Formação | Local: Palco | Eleonora Batista Fabião e Marta Neves

9h-12h: Realização em curta-metragem | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Produção de Pigmentos Naturais, Tintas Artesanais e Tingimento de Tecidos (Turma 4) | Local: Tenda 1 | Taís Cabral Monteiro

9h-12h: Oficina de Introdução à Ilustração Naturalista Botânica (Turma 4) | Local: Tenda 2 | Fabíola Veloso Menezes

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

9h-12h: Apreciação Musical e Leitura de Partitura | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

9h-12h: Ableton Live para Performance ao Vivo | Local: Tenda 5 | André Akira

10h-11h: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

13h-17h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h-17h: Fabricação artesanal de papel | Local: Tenda 1 | Eric Scarpel

13h-17h: Desacelere, deixe sua marca | Local: Tenda 3 | Maria Angélica Vago Soares e Marilia Auxiliadora Silva Agnêr

14h-17h: Consciência Corporal e Prática Coral | Local: Tenda 4 | Jean Molinari

14h-17h: Ritmo afro-capixaba Congo | Local: Tenda 5 | Fábio Carvalho

15h-15h30: GEXS | Local: Magic Square #3

16h-20h: Shows | Local: Palco | José Eduardo & Banda, André Akira e Carlos Papel


Domingo (20)

 

9h-12h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

9h-12h: Reciclagem criativa do plástico | Local: Tenda 1 | Katia Broeto

9h-12h: Da Forma ao Múltiplo: Modelagem e Processos de Reprodução Escultórica | Local: Tenda 3 | Sandro S. Novaes

10h-12h: Percussão e apresentação | Local: Tenda 5 | Potiguara Menezes e Léo de Paula

10h-12h: Cantares - Encontro de Corais do Espírito Santo | Local: Palco

10h-11h: Visita Mediada | Local: Bosque | Educativo do Parque

10h30-12h: Nomeando a Agrofloresta: placas botânicas artesanais | Tenda 2 | Barbara Colombo

13h-15h: Realização em curta-metragem (continuação) | Local: Sala do Educativo | Fabio Camarneiro

13h30-15h: Palestra Gestão de resíduos | Local: Tenda 2 | Rian Soares

Serviço

Semana da Arte


Local: Parque Cultural Casa do Governador, rua Santa Luzia, s/n, Praia da Costa, Vila Velha

Data: 16 a 20 de setembro (quarta a domingo)

Entrada gratuita

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