Proteção de dados de crianças e adolescentes exige mais que adequação à LGPD

A LGPD estabelece, em seu artigo 14, que o tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes deve ser realizado sempre em seu melhor interesse. Para crianças, quando o consentimento é utilizado como base legal, a autorização deve ser específica e em destaque, dada por pelo menos um dos pais ou responsável legal. A legislação também determina que não sejam exigidas informações além das estritamente necessárias para a participação em jogos, aplicações de internet ou outras atividades.