Navio de guerra da Marinha poderá ser visitado de graça neste fim de semana em Vitória

A Marinha do Brasil abre as portas do Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) “Amazonas” (P-120) para visitação pública neste fim de semana, em Vitória. A ação será realizada nos dias 5 e 6 de setembro, das 10h às 16h, com entrada gratuita e sem necessidade de ingresso.





O navio estará atracado no Porto de Vitória (VPorts), no Centro da capital. O acesso será feito pelo portão da VPorts localizado em frente ao Palácio Anchieta.





A visita é uma oportunidade para conhecer de perto um navio de guerra da Marinha e descobrir como funciona parte da atuação da Força Naval na chamada Amazônia Azul, área marítima sob responsabilidade e interesse do Brasil.





O “Amazonas” participa de missões de patrulha e inspeção naval, operações de busca e salvamento, apoio logístico e combate a ilícitos no mar. As atividades contribuem para a segurança da navegação, a proteção da vida humana e a defesa dos interesses brasileiros no ambiente marítimo.





Entre as missões do navio estão também as comissões de apoio logístico ao Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT). O trabalho ajuda a manter a presença brasileira naquela região do Atlântico Sul e dá suporte às atividades científicas realizadas na ilha.





Construído para ter grande autonomia e versatilidade, o NPaOc “Amazonas” teve sua construção concluída em setembro de 2010 e foi incorporado à Marinha do Brasil em 29 de junho de 2012.





A embarcação também tem capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas cada, recurso que amplia sua atuação em operações de apoio logístico, incluindo ações de ajuda humanitária e atendimento a comunidades em situações de emergência.





A visitação faz parte da programação da Marinha do Brasil para a Semana da Pátria e tem como objetivo aproximar a população das atividades desenvolvidas pela Força Naval.