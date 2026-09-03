Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • Navio de guerra da Marinha poderá ser visitado de graça neste fim de semana em Vitória
Gratuito

Navio de guerra da Marinha poderá ser visitado de graça neste fim de semana em Vitória

Navio estará atracado no Porto de Vitória (VPorts), no Centro da capital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 16:48

NPaOc “Amazoas” (P-120)
NPaOc “Amazoas” (P-120) Marinha do Brasil

A Marinha do Brasil abre as portas do Navio-Patrulha Oceânico (NPaOc) “Amazonas” (P-120) para visitação pública neste fim de semana, em Vitória. A ação será realizada nos dias 5 e 6 de setembro, das 10h às 16h, com entrada gratuita e sem necessidade de ingresso.


O navio estará atracado no Porto de Vitória (VPorts), no Centro da capital. O acesso será feito pelo portão da VPorts localizado em frente ao Palácio Anchieta.


A visita é uma oportunidade para conhecer de perto um navio de guerra da Marinha e descobrir como funciona parte da atuação da Força Naval na chamada Amazônia Azul, área marítima sob responsabilidade e interesse do Brasil.


O “Amazonas” participa de missões de patrulha e inspeção naval, operações de busca e salvamento, apoio logístico e combate a ilícitos no mar. As atividades contribuem para a segurança da navegação, a proteção da vida humana e a defesa dos interesses brasileiros no ambiente marítimo.


Entre as missões do navio estão também as comissões de apoio logístico ao Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade (POIT). O trabalho ajuda a manter a presença brasileira naquela região do Atlântico Sul e dá suporte às atividades científicas realizadas na ilha.


Construído para ter grande autonomia e versatilidade, o NPaOc “Amazonas” teve sua construção concluída em setembro de 2010 e foi incorporado à Marinha do Brasil em 29 de junho de 2012.


A embarcação também tem capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas cada, recurso que amplia sua atuação em operações de apoio logístico, incluindo ações de ajuda humanitária e atendimento a comunidades em situações de emergência.


A visitação faz parte da programação da Marinha do Brasil para a Semana da Pátria e tem como objetivo aproximar a população das atividades desenvolvidas pela Força Naval.

Serviço

O quê: Visitação ao Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” (P-120)

Quando: 5 e 6 de setembro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 16h

Onde: Porto de Vitória (VPorts), Centro de Vitória

Acesso: portão em frente ao Palácio Anchieta

Entrada: gratuita, sem necessidade de ingresso

Importante: é obrigatório o uso de calçados fechados e sem salto.

Veja Também 

Semana de Arte da UFES será realizada no Parque Cultural Casa do Governador

Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha

Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil

Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória

Renato Albani

Capixaba Renato Albani estreia show sobre saúde mental e transforma ansiedade em humor

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Marinha marinha do brasil Navio
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Viaturas da Polícia Civil, PC
Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória
Lito Sousa foi diagnosticado com a doença Creutzfeldt-Jakob
O que o caso de Lito Sousa nos fala sobre imprevisibilidade e cuidado
-O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
Cargo não pode ser usado para benefício pessoal em nome da democracia, diz Lula sem citar Moraes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados