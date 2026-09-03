Capixaba Renato Albani estreia show sobre saúde mental e transforma ansiedade em humor

O capixaba Renato Albani estreia, neste mês, seu novo espetáculo de stand-up, “Salve-se Quem Puder”, que percorre o Brasil com uma abordagem bem-humorada sobre saúde emocional. A nova turnê parte de situações do cotidiano, medos, cobranças e até dos impactos do casamento na saúde mental.
Com uma carreira marcada pela forte presença nas plataformas digitais, Albani acumula mais de 670 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. No novo show, ele transforma reflexões sobre ansiedade, expectativas e as pressões da vida contemporânea em histórias e piadas, mantendo a participação do público como uma das características da apresentação.
Segundo o comediante, o tema surgiu de um pedido frequente dos próprios fãs.
Esse novo show é um pedido antigo. Há tempos me pedem piadas sobre saúde mental, e chegou a hora!
A narrativa também resgata memórias de uma infância vivida com mais leveza para fazer um contraponto com a rotina atual. A proposta é discutir, por meio do humor, como as pessoas podem acabar tornando a própria vida mais ansiosa e pesada do que precisa ser.
A turnê começa em setembro e passa por cidades de diferentes regiões do país, como São Paulo, Minas Gerias e Tocantins. No Espírito Santo, as datas ainda não foram divulgadas.