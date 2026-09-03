Capixaba Renato Albani estreia show sobre saúde mental e transforma ansiedade em humor

O capixaba Renato Albani estreia, neste mês, seu novo espetáculo de stand-up, “Salve-se Quem Puder”, que percorre o Brasil com uma abordagem bem-humorada sobre saúde emocional. A nova turnê parte de situações do cotidiano, medos, cobranças e até dos impactos do casamento na saúde mental.





Com uma carreira marcada pela forte presença nas plataformas digitais, Albani acumula mais de 670 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. No novo show, ele transforma reflexões sobre ansiedade, expectativas e as pressões da vida contemporânea em histórias e piadas, mantendo a participação do público como uma das características da apresentação.





Segundo o comediante, o tema surgiu de um pedido frequente dos próprios fãs.