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Stand-up

Capixaba Renato Albani estreia show sobre saúde mental e transforma ansiedade em humor

Com mais de 11 milhões de seguidores nas redes sociais, comediante leva ao palco reflexões sobre saúde mental sem abrir mão das risadas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 13:38

Renato Albani
Renato Albani Reprodução Instagram @renatoalbani

O capixaba Renato Albani estreia, neste mês, seu novo espetáculo de stand-up, “Salve-se Quem Puder”, que percorre o Brasil com uma abordagem bem-humorada sobre saúde emocional. A nova turnê parte de situações do cotidiano, medos, cobranças e até dos impactos do casamento na saúde mental.


Com uma carreira marcada pela forte presença nas plataformas digitais, Albani acumula mais de 670 milhões de visualizações no YouTube e cerca de 11 milhões de seguidores nas redes sociais. No novo show, ele transforma reflexões sobre ansiedade, expectativas e as pressões da vida contemporânea em histórias e piadas, mantendo a participação do público como uma das características da apresentação.


Segundo o comediante, o tema surgiu de um pedido frequente dos próprios fãs.

Esse novo show é um pedido antigo. Há tempos me pedem piadas sobre saúde mental, e chegou a hora!


A narrativa também resgata memórias de uma infância vivida com mais leveza para fazer um contraponto com a rotina atual. A proposta é discutir, por meio do humor, como as pessoas podem acabar tornando a própria vida mais ansiosa e pesada do que precisa ser.

A turnê começa em setembro e passa por cidades de diferentes regiões do país, como São Paulo, Minas Gerias e Tocantins. No Espírito Santo, as datas ainda não foram divulgadas.

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