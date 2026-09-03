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Por três dias

Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória

Operação especial será realizada nos dias 5, 6 e 7 de setembro, com reforço nos ônibus e viagens de barco até meia-noite

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 14:38

Estefany Benachio

Estefany Benachio

Publicado em 

03 set 2026 às 14:38
Para facilitar a locomoção de fiéis na ida e volta da Festa da Penha, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário
Para facilitar a locomoção, a Ceturb-ES disponibilizou mais linhas de ônibus e estendeu o horário de funcionamento do aquaviário Divulgação | Ceturb-ES

As linhas do Sistema Transcol e do Aquaviário terão horários estendidos neste sábado (5), domingo (6) e segunda (7) para atender o público que vai acompanhar a programação do aniversário de Vitória, na Praça do Papa.


A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma operação especial para os três dias de shows, com a criação de duas linhas exclusivas, reforço em linhas que atendem à região e viagens extras nos terminais.

Linhas de ônibus 
Partidas extras:

As linhas 073 (Tabuazeiro/Circular), 211 (Santo André/Jardim Camburi), 212 (Maria Ortiz/Santo Antônio via Beira-Mar) e 331 (Ilha das Caieiras/Praia do Suá) terão partidas extras da Praça do Papa nos três dias de evento nos horários de 22h20 e 0h10.

Veículos de reforço
  • Linha 572 (Terminal Laranjeiras/São Torquato, via Camburi/Beira-Mar) 
Saída do Terminal São Torquato: 23h35 e 23h45
Saída do Terminal Laranjeiras: 22h15 e 22h25
Reforço nos terminais 

Também haverá reforço nas viagens entre os terminais Carapina e São Torquato, com linhas em direção à Praça do Papa, pela Avenida Beira-Mar.


  • Saída do Terminal Carapina: 22h45 e 23h40
  • Saída do Terminal São Torquato: 22h45 e 23h50
Sistema Aquaviário 

No Sistema Aquaviário, a linha 402 (Praça do Papa/Prainha) terá viagens extras até meia-noite entre as estações Praça do Papa, em Vitória, e Prainha, em Vila Velha.


Ao todo, serão 102 viagens oferecidas durante os três dias de programação. No início da operação, as embarcações sairão a cada 20 minutos. Próximo ao fim dos eventos, o intervalo será reduzido para 15 minutos.


Confira os horários extras:


Sábado (5)

  • Saída da Praça do Papa: 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45 e 0h
  • Saída da Prainha: 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40 e 22h


Domingo (6)

  • Saída da Praça do Papa: 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45 e 0h
  • Saída da Prainha: 17h, 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40 e 22h


Segunda-feira (7)

  • Saída da Praça do Papa: 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45 e 0h
  • Saída da Prainha: 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40 e 22h

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