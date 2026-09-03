Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória

As linhas do Sistema Transcol e do Aquaviário terão horários estendidos neste sábado (5), domingo (6) e segunda (7) para atender o público que vai acompanhar a programação do aniversário de Vitória, na Praça do Papa.





A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma operação especial para os três dias de shows, com a criação de duas linhas exclusivas, reforço em linhas que atendem à região e viagens extras nos terminais.