Transcol e Aquaviário terão horários extras para shows do aniversário de Vitória

As linhas do Sistema Transcol e do Aquaviário terão horários estendidos neste sábado (5), domingo (6) e segunda (7) para atender o público que vai acompanhar a programação do aniversário de Vitória, na Praça do Papa.
A Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb-ES) preparou uma operação especial para os três dias de shows, com a criação de duas linhas exclusivas, reforço em linhas que atendem à região e viagens extras nos terminais.
- Linha 572 (Terminal Laranjeiras/São Torquato, via Camburi/Beira-Mar)
Também haverá reforço nas viagens entre os terminais Carapina e São Torquato, com linhas em direção à Praça do Papa, pela Avenida Beira-Mar.
- Saída do Terminal Carapina: 22h45 e 23h40
- Saída do Terminal São Torquato: 22h45 e 23h50
No Sistema Aquaviário, a linha 402 (Praça do Papa/Prainha) terá viagens extras até meia-noite entre as estações Praça do Papa, em Vitória, e Prainha, em Vila Velha.
Ao todo, serão 102 viagens oferecidas durante os três dias de programação. No início da operação, as embarcações sairão a cada 20 minutos. Próximo ao fim dos eventos, o intervalo será reduzido para 15 minutos.
Confira os horários extras:
Sábado (5)
- Saída da Praça do Papa: 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45 e 0h
- Saída da Prainha: 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40 e 22h
Domingo (6)
- Saída da Praça do Papa: 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45 e 0h
- Saída da Prainha: 17h, 17h20, 17h40, 18h, 18h20, 18h40, 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40 e 22h
Segunda-feira (7)
- Saída da Praça do Papa: 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40, 22h, 22h15, 22h30, 22h45, 23h, 23h15, 23h30, 23h45 e 0h
- Saída da Prainha: 19h, 19h20, 19h40, 20h, 20h20, 20h40, 21h, 21h20, 21h40 e 22h