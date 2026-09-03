Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Boni revela destino das toneladas de cartas enviadas para Xuxa em 1987

Ex-diretor da Globo conta que emissora chegou a alugar galpão com funcionários e empilhadeiras para armazenar correspondências
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 15:30

Boni conta o que aconteceu com as cartas que Xuxa recebeu na década de 1980
Boni conta o que aconteceu com as cartas que Xuxa recebeu na década de 1980 @oladobdeboni via Instagram e Reprodução/TV Globo

As toneladas de cartas enviadas por fãs a Xuxa Meneghel durante o auge do Xou da Xuxa, na década de 1980, chegaram a exigir uma estrutura própria para armazenamento. Nesta quinta-feira, 3, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, revelou o destino dado às correspondências recebidas pela apresentadora em 1987.

Ex-diretor e ex-vice-presidente de Operações da Globo, Boni contou que o volume de cartas foi tão grande que a emissora precisou alugar um galpão para acomodá-las.

"Você não imagina o que fazer com as toneladas de cartas que a Xuxa recebeu no ano de 1987. A quantidade foi tão grande que eu tive que alugar um galpão, mas não era um galpãozinho", começou dizendo.

A estrutura, segundo ele, contava com empilhadeiras, prateleiras e uma equipe dedicada exclusivamente à organização das correspondências.

"Foi um galpão com empilhadeira, com prateleiras e 12 funcionários para cuidar das cartas. Uma coisa brutal. No final do ano, queriam fazer um incêndio, levar as cartas para um lugar qualquer e queimar aquelas cartas todas", acrescentou Boni.

A solução, porém, não foi eliminar as cartas. Diante da quantidade acumulada, o executivo teve outra ideia.

"Vamos pesar isso, vender como papel reciclável e aproveitar o dinheiro para doar para as crianças de alguma entidade que a Xuxa escolher". A sugestão foi aceita, e as correspondências acabaram sendo destinadas à reciclagem, com a verba revertida para uma instituição escolhida pela apresentadora.

A revelação provocou reações entre seguidores de Boni nas redes sociais. Alguns fãs lembraram das próprias cartas enviadas à apresentadora na infância. "Não acredito que fizeram isso com a carta de rolo que fiz com 25 mil eu te amo e cheia de desenhos", comentou uma pessoa aos risos.

"Minha carta no meio! Fico feliz de ter ajudado outras crianças", disse outra. Minha cartinha foi reciclada", falou mais uma. "Eu achei legal, pois todos que mandaram as cartinhas para a Xuxa se sentiram amadas e ainda vocês ajudaram uma instituição", disse outra. "Poxa, Boni, agora eu entendi tudo", brincou um seguidor.

Veja Também 

Imagem de destaque

Seu filho sabe nomear o que sente? Veja 6 formas de ensinar sobre emoções

Semana de Arte da UFES será realizada no Parque Cultural Casa do Governador

Semana de Arte da Ufes retorna após duas décadas com programação gratuita em Vila Velha

Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil

Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Velocidade na Terra
Serra ganha nova pista de Velocidade na Terra e vai receber evento em 2026
Imagem de destaque
Do rock ao K-pop: 6 makes para entrar no clima do Rock in Rio 2026
Viaturas da Polícia Civil, PC
Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados