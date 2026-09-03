Boni revela destino das toneladas de cartas enviadas para Xuxa em 1987

"Minha carta no meio! Fico feliz de ter ajudado outras crianças", disse outra. Minha cartinha foi reciclada", falou mais uma. "Eu achei legal, pois todos que mandaram as cartinhas para a Xuxa se sentiram amadas e ainda vocês ajudaram uma instituição", disse outra. "Poxa, Boni, agora eu entendi tudo", brincou um seguidor.