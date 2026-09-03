Por que ferver fatias de laranja com vinagre branco? Entenda para que serve a mistura 

Na cozinha, a solução pode ser uma aliada contra resíduos deixados pelo preparo das refeições. Fogão, pia, azulejos e algumas partes externas dos eletrodomésticos estão entre os locais em que ela pode ser aplicada. Nesse caso, basta borrifar uma pequena quantidade, aguardar alguns instantes e passar um pano ou uma esponja adequada. Se a área estiver muito engordurada, talvez seja necessário repetir o procedimento.