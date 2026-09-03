Saiba quanto custa o mandato de um deputado federal do ES

A cada quatro anos, os eleitores escolhem dez deputados para representá-los no Congresso Nacional, ocupando as 10 cadeiras destinadas ao Espírito Santo na Câmara dos Deputados. A manutenção do mandato de cada um desses parlamentares pode custar até R$ 265.585,41 por mês, segundo dados extraídos da folha de pagamento do Legislativo referentes a junho.





O cálculo realizado pela reportagem de A Gazeta considera: o salário dos deputados, atualmente fixado em R$ 46.366,19; o auxílio-moradia de R$ 4.253,00, pago aos parlamentares que não ocupam um dos 447 apartamentos funcionais da Câmara, em Brasília; a verba de gabinete, limitada a R$ 165.806,07; e a Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), conhecida como cota parlamentar, de R$ 49.160,15.





De acordo com informações disponíveis no Portal da Transparência da Câmara dos Deputados, os gastos para a manutenção dos mandatos dos dez deputados federais do Espírito Santo somaram R$ 2.402.529,12 em junho. O valor não inclui os pagamentos de auxílio-moradia.