Papo de Eleições traz balanço das sabatinas com candidatos ao governo do ES

O novo episódio do programa Papo de Eleições de 2026, transmitido nesta quinta-feira (3), traz a avaliação dos colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas sobre as sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória nesta semana com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A edição pode ser conferida no vídeo acima.





Na conversa conduzida por Fernanda Queiroz, os jornalistas analisaram o desempenho e os principais destaques de Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT), entrevistados, respectivamente, segunda (31), terça (1º) e quarta-feira (2).





► COMPARE AS PROPOSTAS DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ES E À PRESIDÊNCIA