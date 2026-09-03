Papo de Eleições traz balanço das sabatinas com candidatos ao governo do ES

O novo episódio do programa Papo de Eleições de 2026, transmitido nesta quinta-feira (3), traz a avaliação dos colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas sobre as sabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória nesta semana com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A edição pode ser conferida no vídeo acima.
Na conversa conduzida por Fernanda Queiroz, os jornalistas analisaram o desempenho e os principais destaques de Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT), entrevistados, respectivamente, segunda (31), terça (1º) e quarta-feira (2).
► COMPARE AS PROPOSTAS DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ES E À PRESIDÊNCIA
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as sabatinas foram feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).
O programa vai ao ar na CBN semanalmente às quintas-feiras até a data das Eleições 2026, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.
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