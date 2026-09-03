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Episódio #5

Papo de Eleições traz balanço das sabatinas com candidatos ao governo do ES

Colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas comentam sobre desempenho de Ricardo Ferraço, Lorenzo Pazolini e Helder Salomão em entrevistas

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 12:45

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

03 set 2026 às 12:45

O novo episódio do programa Papo de Eleições de 2026, transmitido nesta quinta-feira (3), traz a avaliação dos colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas sobre asabatinas realizadas por A Gazeta e CBN Vitória nesta semana com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A edição pode ser conferida no vídeo acima.


Na conversa conduzida por Fernanda Queiroz, os jornalistas analisaram o desempenho e os principais destaques de Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT), entrevistados, respectivamente, segunda (31), terça (1º) e quarta-feira (2). 


► COMPARE AS PROPOSTAS DOS CANDIDATOS AO GOVERNO DO ES E À PRESIDÊNCIA

Veja também 

Ricardo Ferrraço, governador do ES, durante sabatina de A Gazeta e CBN Vitória. (Da ESq.p/dir.) Os jornalistas Leonel Ximenes, Abdo Filho, Fernanda Queiroz, Ricardo Ferraço, Leticia Gonçalves, Vilmara Fernandes, e Vitor Vogas.

Sabatina A Gazeta/CBN: Apex, Casagrande, neutralidade e a tática de Ricardo

Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as sabatinas foram feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27)


O programa vai ao ar na CBN semanalmente às quintas-feiras até a data das Eleições 2026, sempre a partir das 11h10, e também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta. 

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