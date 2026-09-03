Almoço saudável: 5 receitas proteicas e fáceis para preparar na air fryer

Em uma tigela, amasse a batata-doce cozida até obter um purê. Em seguida, adicione o atum, o ovo, a farinha de arroz, a cebola, o alho, o cheiro-verde, a páprica, o sal e a pimenta-do-reino. Mexa até formar uma massa uniforme. Com as mãos, modele pequenas porções da massa no formato de bolinhos. Preaqueça a air fryer a 180 °C por 5 minutos. Pincele os bolinhos com o azeite e disponha-os no cesto, deixando espaço entre eles. Asse a 180 °C por 15 a 20 minutos, virando na metade do tempo, até ficarem dourados por fora. Retire e sirva em seguida.