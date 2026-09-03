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Grande Vitória

Roubo de carro termina em perseguição a mais de 100 km/h e capotamento em Guarapari

Quatro suspeitos, sendo dois adolescentes, roubaram veículo de motorista de aplicativo; dois foram presos e dois apreendidos

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 13:48

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

03 set 2026 às 13:48
O automóvel foi localizado pelo Cerco Inteligente e, durante o acompanhamento policial, chegou a ultrapassar os 100 km/h antes de capotar
Carro foi localizado pelo Cerco Inteligente e, durante perseguição, ultrapassou 100 km/h antes de capotar Divulgação | PCES

Um roubo de carro terminou em perseguição policial e capotamento na noite de quarta-feira (2), em Guarapari, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos roubaram o veículo de um motorista de aplicativo e fugiram. O carro foi localizado pelo Cerco Inteligente e, durante a fuga,  chegou a ultrapassar 100 km/h antes de capotar. Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos e dois adolescentes, de 13 e 16 anos, apreendidos.


De acordo com a PM, os quatro suspeitos solicitaram uma corrida e anunciaram o assalto durante o trajeto. O motorista contou aos policiais que foi retirado do veículo e colocado no porta-malas, além de ter sido ameaçado com uma faca.


Ainda segundo o relato da vítima, o grupo seguiu até a região de Setiba, onde ele voltou a ser ameaçado e foi ferido no braço. O motorista conseguiu fugir. Após o roubo, dois dos envolvidos, de 13 e 19 anos, desembarcaram do Fiat Argo preto no bairro Paturá. Os outros dois, de 16 e 18 anos, continuaram a fuga no veículo.

Perseguição passou por vários bairros

O carro roubado foi identificado pelas câmeras do Cerco Inteligente enquanto passava pelo bairro Perocão. Equipes da Polícia Militar  iniciaram o acompanhamento e deram ordem de parada, mas, segundo a corporação, os suspeitos não obedeceram.

Durante a perseguição, o veículo passou por vários bairros de Guarapari. Conforme os policiais, em alguns momentos o carro ultrapassou os 100 km/h, avançou semáforos, fez ultrapassagens em faixa contínua e desrespeitou faixas de pedestres.


Nas proximidades do bairro Várzea Nova, o condutor perdeu o controle da direção e o carro capotou. Os militares abordaram os dois ocupantes, de 18 e 16 anos. Eles apresentavam escoriações leves e foram encaminhados para atendimento médico.


Enquanto isso, o Serviço de Inteligência da Polícia Militar monitorava os outros dois envolvidos, que haviam desembarcado no bairro Paturá. O homem de 19 anos e o adolescente de 13 anos também foram localizados e detidos.


Os quatro foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari. Um dos celulares roubados da vítima foi recuperado, assim como o Fiat Argo, que foi levado para um pátio credenciado.


A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais informações sobre os procedimentos adotados em relação aos envolvidos, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.

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