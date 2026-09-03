Roubo de carro termina em perseguição a mais de 100 km/h e capotamento em Guarapari

Um roubo de carro terminou em perseguição policial e capotamento na noite de quarta-feira (2), em Guarapari, na Grande Vitória. Segundo a Polícia Militar, quatro suspeitos roubaram o veículo de um motorista de aplicativo e fugiram. O carro foi localizado pelo Cerco Inteligente e, durante a fuga, chegou a ultrapassar 100 km/h antes de capotar. Dois jovens, de 18 e 19 anos, foram presos e dois adolescentes, de 13 e 16 anos, apreendidos.





De acordo com a PM, os quatro suspeitos solicitaram uma corrida e anunciaram o assalto durante o trajeto. O motorista contou aos policiais que foi retirado do veículo e colocado no porta-malas, além de ter sido ameaçado com uma faca.





Ainda segundo o relato da vítima, o grupo seguiu até a região de Setiba, onde ele voltou a ser ameaçado e foi ferido no braço. O motorista conseguiu fugir. Após o roubo, dois dos envolvidos, de 13 e 19 anos, desembarcaram do Fiat Argo preto no bairro Paturá. Os outros dois, de 16 e 18 anos, continuaram a fuga no veículo.