Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES

O grupo LAF Brasil Veículos Elétricos está com vagas de emprego abertas nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. A oferta é de 19 oportunidades em diferentes áreas e perfis profissionais, ampliando as possibilidades para quem busca uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho.



Há postos para os cargos de mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de logística, compras e suprimentos, auxiliar de caixa, gerente de loja, supervisor de logística, vendedor e motorista.