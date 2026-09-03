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Grande Vitória

Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES

Oportunidades contemplam áreas como logística, vendas, atendimento e administração

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 14:47

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 set 2026 às 14:47
Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada Divulgação

O grupo LAF Brasil Veículos Elétricos está com vagas de emprego abertas nas cidades de Vitória, Vila Velha e Cariacica. A oferta é de 19 oportunidades em diferentes áreas e perfis profissionais, ampliando as possibilidades para quem busca uma colocação ou recolocação no mercado de trabalho. 


Há postos para os cargos de mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de logística, compras e suprimentos, auxiliar de caixa, gerente de loja, supervisor de logística, vendedor e motorista. 

Os interessados podem mandar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone/WhatsApp (27) 99626-9613. 


O grupo LAF Brasil atua com importação de bicicletas elétricas no Espírito Santo. Com atuação nacional, a empresa oferece um portfólio completo de bicicletas elétricas, scooters, ciclomotores e veículos elétricos, apoiado por uma sólida rede de parceiros e revendedores.

SERVIÇO

  • Cidades: Vitória, Vila Velha e Cariacica 
  • Envio de currículo: [email protected] 
  • Informações: (27) 99626-9613 (WhatsApp) 

VAGAS: 19

  • Auxiliar de caixa (2)
  • Auxiliar de contas a receber (1)
  • Auxiliar de contas a pagar (1)
  • Auxiliar de serviços gerais (2)
  • Auxiliar de logística (2)
  • Compras e suprimentos (1)
  • Estagiário – 2 vagas 
  • Gerente de loja (1)
  • Mecânico (2)
  • Motorista (1)
  • Supervisor de logística (1)
  • Vendedor (1)
  • Vendedor atacado (2)

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