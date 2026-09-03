Lito Sousa deixa hospital e inicia cuidados paliativos em casa; entenda

Os cuidados paliativos para a doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) consistem em uma abordagem médica multidisciplinar focada no alívio de sintomas e na preservação da dignidade e qualidade de vida, já que a enfermidade é uma condição neurodegenerativa rara, de rápida progressão e sem cura conhecida.





Diferente da ideia equivocada de "parar de tratar", o cuidado paliativo atua ativamente para proporcionar conforto físico, emocional e psicológico tanto para o paciente quanto para seus familiares logo após a confirmação do diagnóstico.





Na ausência de uma terapia curativa, o tratamento é direcionado ao controle dos sintomas e à oferta de conforto e qualidade de vida ao paciente. O acompanhamento pode envolver diferentes profissionais de saúde, de acordo com as necessidades apresentadas ao longo da evolução da doença.





A neurologista Yasmin Coelho esclarece que o cuidado também inclui atenção às dificuldades de mobilidade, alimentação, comunicação e outras funções que podem ser comprometidas. “O suporte aos familiares e cuidadores é igualmente importante, já que a rápida progressão da doença pode exigir mudanças significativas na rotina e na assistência ao paciente".





O neutologista Edson Issamu também ressalta que o tratamento é paliativo. "Não há um tratamento específico para o caso da doença de Creutzfeldt-Jakob. Uma vez desencadeado o fenômeno de formação de proteínas inadequadas no cérebro, ainda não se conhece uma maneira de bloquear isso. É uma doença evolutiva, de rápida progressão, e os tratamentos paliativos são voltados à melhora da condição de vida da pessoa", diz Edson Issamu. Suporte de fisioterapia, fonoaudiologia, contato com a família, suporte nutricional, auxiliam no tratamento.





A doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ) é uma condição do cérebro. Ela é rara, fica pior com o tempo e não tem cura. A doença é causada por uma proteína chamada príon. Ela destrói os neurônios e deixa o cérebro com um aspecto de esponja.





De acordo com informações do Ministério da Saúde, a causa e a transmissão da doença estão ligadas a uma partícula proteinácea infectante denominada de “Príon” (do Inglês Proteinaceous Infections Particles). Os príons são agentes infecciosos de tamanho menor que os vírus, formados apenas por proteínas altamente estáveis e resistentes a diversos processos físico-químicos.





A doença pode se apresentar através de um quadro clínico inicial de demência associada a outros sinais e sintomas neurológicos multifocais e psiquiátricos, como desordem cerebral, perda de memória, tremores, ataxia, afasia, falta de coordenação motora, distúrbios visuais, espasmos musculares e alterações de comportamento.