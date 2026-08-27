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'Não sei como falo para meu filho que vou virar estrelinha', diz Lito Sousa

Ele disse não ter medo de morrer, mas lamentou não acompanhar o crescimento do menino, de sete anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 27 de Agosto de 2026 às 09:35

Lito Sousa se emociona em vídeo sobre a doença que enfrenta
Lito Sousa se emociona em vídeo sobre a doença que enfrenta Reprodução/Youtube/Aviões e Músicas
O piloto e influenciador digital Lito Sousa, conhecido pelo canal do YouTube "Aviões e Música", se emocionou ao falar sobre a possibilidade de deixar a mulher e o filho, de sete anos, após receber o diagnóstico de doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ). O relato foi gravado no dia em que o influenciador descobriu a condição e publicado nesta quarta-feira (26).
No relato, ele diz que, pessoalmente, não acha difícil lidar com a ideia da morte, mas fica preocupado ao pensar em sua família, principalmente no filho. Ele comentou que tem vontade de acompanhar o crescimento do garoto e gostaria de ter mais tempo com ele.
"Eu não tenho medo de morrer, não tenho, porque eu vivi uma vida boa, uma vida em que eu nunca fiz mal a ninguém. Mas eu não sei como eu falo para ele que eu vou virar estrelinha. Eu não sei a saudade que ele vai sentir", disse. "Eu queria ter muito mais tempo com ele".
Apesar de a doença não ter tratamento, o influenciador afirmou que mantém a esperança. "O jogo só acaba quando termina. Já vi o Palmeiras virar para cima do Botafogo muito depois do tempo regulamentar", brincou.
O relato foi publicado pela esposa do piloto, Mila Seild, que contou ter demorado para postar o vídeo, pois não conseguia assistir ao relato do marido. Ela busca formas de poder incluir Lito em estudos experimentais conduzidos na Europa e nos Estados Unidos.

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