Lito Sousa se emociona ao falar de diagnóstico em vídeo: 'O jogo só acaba quando termina'

Lito afirmou que , apesar da notícia, não desistiu. "O jogo só acaba quando termina. E vocês sabem que eu sou um homem de ciência, mas eu também sou um homem de muita fé. E a gente nunca sabe o que pode acontecer, sabe? Milagres ocorrem, vai que eu sou o escolhido pra continuar esse trabalho", afirmou.