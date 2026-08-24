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Doença rara

Lito Sousa aparece pela 1ª vez e faz apelo por tratamento experimental

A doença destrói os neurônios e deixa o cérebro com um aspecto de esponja

Publicado em 24 de Agosto de 2026 às 09:00

Por Redação

Por Redação

Publicado em 

24 ago 2026 às 09:00
Lito Sousa
Lito Sousa foi diagnosticado com Creutzfeldt-Jakob Reprodução @Lito Sousa
O piloto e influenciador Lito Sousa, de 59 anos, apareceu pela primeira vez em vídeo após a revelação do diagnóstico da doença de Creutzfeldt-Jakob (DCJ).

A DCJ é uma condição do cérebro. Ela é rara, fica pior com o tempo e não tem cura. A doença é causada por uma proteína chamada príon. Ela destrói os neurônios e deixa o cérebro com um aspecto de esponja.

A doença causa piora progressiva das funções cognitivas e neurológicas, com alterações de memória e comportamento, dificuldade para andar e coordenar movimentos, alterações visuais, rigidez e movimentos involuntários.
Apelo por tratamento
No vídeo publicado no Instagram, ele aparece falando em inglês e pedindo ajuda para conseguir vaga em algum estudo experimental sobre a doença neurodegenerativa com a qual foi diagnosticado. 

Deitado numa cama e usando a ca,isa do Palmeiras, ele começou o vídeo. "Oi, meu nome é Lito Sousa e tenho um apelo urgente para você. Por favor, ouça atentamente a seguinte mensagem. Este é um apelo urgente para a Ionis Pharmaceuticals, o Broad Institute, Harvard e a Mayo Clinic", diz o influenciador.

Em seguida, aparece Ewandro Magalhães, contador de histórias e especialista em comunicação internacional, também faz um apelo.

"Este é um apelo urgente à Ionis Pharmaceuticals, ao Broad Institute, a Harvard e à Mayo Clinic. O influenciador brasileiro Lito Sousa está lutando contra a doença de Creutzfeldt-Jakob, uma doença que avança rapidamente e é, na maioria dos casos, fatal, para a qual ainda não há um protocolo padrão de tratamento. A família dele corre para colocá-lo em um teste experimental. Dois estudos poderiam ajudar. Os detalhes estão na tela".

A família também tenta conseguir acesso ao PRiSM trial (NCT07444580), ligado ao Broad Institute, e acionou Harvard e Mayo Clinic em busca de alternativas para o caso de Lito. 

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