Duas empresas no ES terão R$ 38 milhões para comprar ônibus

O Ministério das Cidades aprovou financiamento de R$ 38 milhões, no total, para duas empresas capixabas, com sede na Serra, comprarem novos ônibus destinados ao transporte público coletivo urbano (Sistema Transcol). As empresas beneficiadas são a Viação Serrana, com proposta aprovada de R$ 16,15 milhões, e a Expresso Santa Paula, com R$ 21,85 milhões.
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Os recursos, previstos no Novo PAC – Mobilidade Urbana, do governo federal, abrangem operações nos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, e terão o Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A como agente financeiro.
Os atos publicados no dia 1º de setembro no Diário Oficial da União, pelo Ministério das Cidades, não chegam a detalhar quantos ônibus serão adquiridos, quais modelos ou fabricantes serão escolhidos, a tecnologia de propulsão dos veículos ou o cronograma previsto para incorporação das unidades às frotas.
Esses detalhes serão definidos futuramente após a configuração e as condições dos respectivos projetos. As operações serão implementadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
As propostas das duas empresas rodoviárias capixabas foram selecionadas dentro do Novo PAC – Mobilidade Urbana, especificamente no Subeixo Renovação de Frota – Pró-Transporte, destinado, nesses casos, ao setor privado.
A seleção anunciada pelo Ministério das Cidades não configura um repasse direto e não reembolsável de recursos públicos às empresas. As portarias tratam de propostas de financiamento, com agente financeiro definido, e não de doação de R$ 38 milhões às transportadoras.
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