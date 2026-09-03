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Coluna Leonel Ximenes

Duas empresas no ES terão R$ 38 milhões para comprar ônibus

Financiamento será destinado a companhias rodoviárias que atuam em Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 16:44

Públicado em 

03 set 2026 às 16:44
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Ônibus do sistema Transcol equipados com ar-condicionado Fernando Madeira

O Ministério das Cidades aprovou financiamento de R$ 38 milhões, no total, para duas empresas capixabas, com sede na Serra, comprarem novos ônibus destinados ao transporte público coletivo urbano (Sistema Transcol). As empresas beneficiadas são a Viação Serrana, com proposta aprovada de R$ 16,15 milhões, e a Expresso Santa Paula, com R$ 21,85 milhões.


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Os recursos, previstos no Novo PAC – Mobilidade Urbana, do governo federal, abrangem operações nos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, e terão o Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A como agente financeiro.


Os atos publicados no dia 1º de setembro no Diário Oficial da União, pelo Ministério das Cidades, não chegam a detalhar quantos ônibus serão adquiridos, quais modelos ou fabricantes serão escolhidos, a tecnologia de propulsão dos veículos ou o cronograma previsto para incorporação das unidades às frotas.

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Esses detalhes serão definidos futuramente após a configuração e as condições dos respectivos projetos. As operações serão implementadas com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).


As propostas das duas empresas rodoviárias capixabas foram selecionadas dentro do Novo PAC – Mobilidade Urbana, especificamente no Subeixo Renovação de Frota – Pró-Transporte, destinado, nesses casos, ao setor privado.


A seleção anunciada pelo Ministério das Cidades não configura um repasse direto e não reembolsável de recursos públicos às empresas. As portarias tratam de propostas de financiamento, com agente financeiro definido, e não de doação de R$ 38 milhões às transportadoras.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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