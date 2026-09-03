Duas empresas no ES terão R$ 38 milhões para comprar ônibus

O Ministério das Cidades aprovou financiamento de R$ 38 milhões, no total, para duas empresas capixabas, com sede na Serra, comprarem novos ônibus destinados ao transporte público coletivo urbano (Sistema Transcol). As empresas beneficiadas são a Viação Serrana, com proposta aprovada de R$ 16,15 milhões, e a Expresso Santa Paula, com R$ 21,85 milhões.





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Os recursos, previstos no Novo PAC – Mobilidade Urbana, do governo federal, abrangem operações nos municípios de Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, e terão o Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A como agente financeiro.





Os atos publicados no dia 1º de setembro no Diário Oficial da União, pelo Ministério das Cidades, não chegam a detalhar quantos ônibus serão adquiridos, quais modelos ou fabricantes serão escolhidos, a tecnologia de propulsão dos veículos ou o cronograma previsto para incorporação das unidades às frotas.