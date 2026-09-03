Capixaba viraliza ao abrir as portas de supercarros para operários





Um gesto simples, envolvendo carros que estão longe de ser simples, levou o vendedor capixaba de esportivos de luxo Danilo Souza a alcançar milhões de pessoas nas redes sociais.





Danilo viralizou no Instagram com um vídeo que já soma cerca de 23 milhões de visualizações. Nas imagens, operários de uma obra próxima observam, do lado de fora de uma loja em Vila Velha, alguns dos supercarros expostos no local. Em vez de deixar a curiosidade restrita à vitrine, o vendedor decidiu abrir as portas e convidá-los para conhecer de perto os veículos.





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Os trabalhadores, então, têm a oportunidade de conferir de perto máquinas que custam centenas de milhares de reais e que, para a maioria das pessoas, fazem parte de uma realidade distante.





Ao publicar o vídeo, Danilo resumiu a iniciativa com uma mensagem: “Nenhum sonho deve ficar de fora”. A frase acabou traduzindo o tom da ação, que ganhou repercussão no Brasil inteiro justamente pela reação dos trabalhadores diante da oportunidade de conhecer os veículos.



