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Coluna Leonel Ximenes

Capixaba viraliza ao abrir as portas de supercarros para operários

“Nenhum sonho deve ficar de fora”, afirma vendedor de uma loja de carros de luxo em Vila Velha

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

03 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Operários observam e fotografam carros de luxo expostos em uma loja em Vila Velha
Operários observam e fotografam carros de luxo expostos em uma loja em Vila Velha Instagram


Um gesto simples, envolvendo carros que estão longe de ser simples, levou o vendedor capixaba de esportivos de luxo Danilo Souza a alcançar milhões de pessoas nas redes sociais.


Danilo viralizou no Instagram com um vídeo que já soma cerca de 23 milhões de visualizações. Nas imagens, operários de uma obra próxima observam, do lado de fora de uma loja em Vila Velha, alguns dos supercarros expostos no local. Em vez de deixar a curiosidade restrita à vitrine, o vendedor decidiu abrir as portas e convidá-los para conhecer de perto os veículos.


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Os trabalhadores, então, têm a oportunidade de conferir de perto máquinas que custam centenas de milhares de reais e que, para a maioria das pessoas, fazem parte de uma realidade distante.


Ao publicar o vídeo, Danilo resumiu a iniciativa com uma mensagem: “Nenhum sonho deve ficar de fora”. A frase acabou traduzindo o tom da ação, que ganhou repercussão no Brasil inteiro justamente pela reação dos trabalhadores diante da oportunidade de conhecer os veículos.


O vendedor capixaba vem apostando nesse tipo de conteúdo, buscando associar o universo dos carros de luxo às histórias das pessoas que passam pela loja.


Em outra ação, Danilo utilizou inteligência artificial para proporcionar uma lembrança especial a um cliente que havia acabado de adquirir um Ford Mustang.


Ele criou uma imagem do comprador ao lado do pai, já falecido, reunindo dois momentos marcantes de sua história com os automóveis. Na infância, o pai costumava levá-lo para a escola em um Chevrolet Opala. Anos depois, já adulto, o filho conseguiu realizar o sonho de comprar o próprio Mustang.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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