Um furto de R$ 38, uma punição de R$ 2 mil e uma reviravolta no ES

Um caso envolvendo o furto de apenas R$ 38 em produtos de um supermercado teve uma trajetória curiosa na Justiça capixaba: começou com prisão em flagrante, passou por um acordo que previa o pagamento de R$ 2 mil e terminou, dois anos depois, com a absolvição do acusado.





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O caso aconteceu em maio de 2024, em um supermercado de Jardim da Penha, em Vitória. O homem trabalhava como repositor no estabelecimento e foi acusado de furtar uma sacola de linguiça, um pacote de confetes de chocolate e um sabonete. Tudo somava aproximadamente R$ 38. Os produtos foram recuperados e devolvidos ao supermercado.





O Ministério Público Estadual propôs um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Para evitar o prosseguimento do processo, o acusado aceitou confessar o fato e pagar R$ 2 mil em dez parcelas. O acordo foi homologado pela Justiça em outubro de 2024.





Só que ele pagou uma única parcela. Por isso, em fevereiro deste ano, o acordo foi cancelado e o processo criminal voltou a andar. A defesa chegou a pedir a absolvição pelo princípio da insignificância, mas o pedido foi inicialmente negado.



