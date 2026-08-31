Plástico: herói ou vilão?

O plástico está em praticamente tudo ao nosso redor: embalagens, utensílios domésticos, equipamentos hospitalares, veículos, eletrônicos e inúmeros produtos do nosso cotidiano. Mas, ao mesmo tempo em que revolucionou a sociedade moderna, tornou-se também símbolo de poluição e preocupação com a saúde.
Um dos temas mais discutidos é o BPA, ou Bisfenol A, substância que pode interferir no sistema endócrino e que passou a ser associada, de forma generalizada, aos plásticos. Uma pesquisa recente envolvendo cientistas da USP e da Universidade Federal do ABC ajuda a esclarecer esse debate.
O estudo analisou materiais bastante utilizados, como PET, polietileno, polipropileno, poliestireno e PVC, e mostrou que o BPA não faz parte da fabricação convencional desses plásticos.
Isso significa que nem todo plástico contém BPA.
Mas isso também não quer dizer que qualquer plástico seja completamente isento de riscos. Existem outros aditivos, pigmentos, plastificantes e substâncias que podem estar presentes nos produtos, dependendo do processo de fabricação e da forma de utilização. Por isso, é importante evitar generalizações.
O plástico tem inúmeras vantagens. É leve, resistente, barato e fundamental para áreas como medicina, conservação de alimentos e transporte. O grande problema aparece principalmente na forma como utilizamos e descartamos esse material.
Produtos que poderiam permanecer décadas no ambiente são frequentemente utilizados por poucos minutos e jogados fora.
Sacolas, copos, garrafas e embalagens acabam chegando aos rios, ao solo e aos oceanos, onde podem se fragmentar e formar microplásticos.
Por isso, talvez a pergunta não seja se o plástico é herói ou vilão.
O plástico é uma tecnologia, e seus impactos dependem da forma como nós o utilizamos. Precisamos reduzir o consumo desnecessário, aumentar a reutilização, melhorar a coleta seletiva, incentivar a reciclagem e avançar para uma economia mais circular.
Também precisamos confiar mais na ciência e menos em informações alarmistas.
Nem todo plástico contém BPA, mas todo plástico descartado de forma incorreta pode se transformar em um problema ambiental.
O maior desafio talvez não seja o plástico em si. É a cultura do descartável que construímos.