Plástico: herói ou vilão?

O plástico está em praticamente tudo ao nosso redor: embalagens, utensílios domésticos, equipamentos hospitalares, veículos, eletrônicos e inúmeros produtos do nosso cotidiano. Mas, ao mesmo tempo em que revolucionou a sociedade moderna, tornou-se também símbolo de poluição e preocupação com a saúde.





Um dos temas mais discutidos é o BPA, ou Bisfenol A, substância que pode interferir no sistema endócrino e que passou a ser associada, de forma generalizada, aos plásticos. Uma pesquisa recente envolvendo cientistas da USP e da Universidade Federal do ABC ajuda a esclarecer esse debate.





O estudo analisou materiais bastante utilizados, como PET, polietileno, polipropileno, poliestireno e PVC, e mostrou que o BPA não faz parte da fabricação convencional desses plásticos.





Isso significa que nem todo plástico contém BPA.