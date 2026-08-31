Eleições no ES: reveja a sabatina de A Gazeta e CBN com Ricardo Ferraço

O governador Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição no pleito deste ano, abriu a série de sabatinas que A Gazeta e CBN Vitória farão com os candidatos ao governo do Espírito Santo. A entrevista com o emedebista ocorreu na manhã desta segunda-feira (31).
Nas Eleições 2026, Ricardo Ferraço tenta se reeleger visando à continuidade do grupo do ex-governador Renato Casagrande (PSB) à frente do Executivo capixaba. Até abril deste ano, o hoje governador ocupava o posto de vice de Casagrande, que decidiu deixar o cargo para tentar vaga de senador.
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas vão ser feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest divulgada na última quinta-feira (27).
Desta maneira, além de Ricardo Ferraço, que liderou os principais cenários do levantamento, os próximos candidatos sabatinados serão: Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Helder Salomão (PT). Os dias da participação de cada concorrente seguem também o resultado alcançado pelos candidatos na pesquisa estimulada.
As sabatinas vão ser realizadas até a próxima quarta-feira (2), sempre a partir das 10 horas, e terão duração de uma hora. Para o bate-papo, o time de colunistas do site — Abdo Filho, Leonel Ximenes, Letícia Gonçalves, Vilmara Fernandes e Vitor Vogas — une-se à âncora da rádio, Fernanda Queiroz.
As entrevistas vão ser transmitidas ao vivo pela CBN Vitória, no site de A Gazeta, em streaming e nas redes sociais, reforçando a cobertura multiplataforma.
Os candidatos Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) não conseguiram a pontuação mínima para participar das entrevistas ao vivo. Eles serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta na próxima semana, após o ciclo de sabatinas dos outros três candidatos.