Quaest: 4 em cada 10 eleitores do ES ainda podem mudar voto para governo do ES

A cada 10 eleitores do Espírito Santo, quatro ainda podem mudar de voto para o governo do Estado nas Eleições 2026, conforme pesquisa Quaest divulgada na quinta-feira (27). O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e é a primeira consulta à população realizada após o registro das candidaturas e o início da campanha.





Entre os eleitores dos três candidatos mais bem colocados na pesquisa, o grupo dos que declaram voto em Lorenzo Pazolini (Republicanos) é o mais decidido: 66% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 34% afirmam que ainda podem mudar de ideia.





Já entre os eleitores de Ricardo Ferraço (MDB), 54% afirmam que a escolha é definitiva, ao passo que 46% ainda podem mudar de candidato.





As pessoas consultadas que têm Helder Salomão (PT) como escolha definitiva para ocupar o cargo são 64%. Outros 36% podem escolher outro nome.





Veja dados da pesquisa sobra a escolha do voto para governador:



