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Eleições 2026

Quaest: 4 em cada 10 eleitores do ES ainda podem mudar voto para governo do ES

Pesquisa divulgada na quinta-feira (27) é a primeira após o início da campanha eleitoral

Publicado em 28 de Agosto de 2026 às 09:01

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

28 ago 2026 às 09:01
4 em cada 10 eleitores do ES ainda podem mudar voto para governo do ES - JULIA PEGORETTI.jpg
Pesquisa mostra proporção de eleitores com voto decidido e aqueles que ainda podem mudar escolha Arte l A Gazeta 

A cada 10 eleitores do Espírito Santo, quatro ainda podem mudar de voto para o governo do Estado nas Eleições 2026, conforme pesquisa Quaest divulgada na quinta-feira (27). O levantamento foi contratado pela TV Gazeta e é a primeira consulta à população realizada após o registro das candidaturas e o início da campanha. 


Entre os eleitores dos três candidatos mais bem colocados na pesquisa, o grupo dos que declaram voto em Lorenzo Pazolini (Republicanos) é o mais decidido: 66% dizem que a escolha é definitiva, enquanto 34% afirmam que ainda podem mudar de ideia. 


Já entre os eleitores de Ricardo Ferraço (MDB), 54% afirmam que a escolha é definitiva, ao passo que 46% ainda podem mudar de candidato. 


As pessoas consultadas que têm Helder Salomão (PT) como escolha definitiva para ocupar o cargo são 64%. Outros 36% podem escolher outro nome.


Veja dados da pesquisa sobra a escolha do voto para governador:


  • É definitiva: 59%

  • Pode mudar: 41%

  • Não sabem ou não responderam: 0

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Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 23 e 26 de agosto, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-04444/2026.

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