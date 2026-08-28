Três medidas e um freio de arrumação nas redes sociais

Nas últimas 24 horas, três medidas rigorosas sinalizam uma luz no fim do túnel diante da sombria atuação das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Não é exagero dizer que estamos chegando ao "momento tabaco" da era digital: aquele instante em que a sociedade decide olhar de frente para um produto que promete conexão e entrega dependência. O problema foi posto com clareza: a rede social, do jeito que está desenhada, faz mal à saúde e à democracia.
Nos Estados Unidos, prevendo um desfecho desfavorável num processo histórico, a Meta se antecipou e fechou um acordo para pagar US$ 16,7 bilhões de indenização. Se o julgamento fosse levado até o fim, a condenação poderia alcançar US$ 1,4 trilhão. A empresa foi acusada de ter desenhado o Instagram e o Facebook para viciar crianças e adolescentes, coletar seus dados ilegalmente e mentir sobre os riscos que oferecia a eles.
Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) multou a dona do TikTok em R$ 153,7 milhões por violação no tratamento de dados de crianças e adolescentes. De acordo com a ANPD, a empresa coletou indevidamente dados de menores; não adotou medidas para prevenir coleta de dados; não demonstrou medidas que comprovem o cumprimento de normas de proteção de dados, entre outros.
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E no fim desta quarta-feira (26), a Advocacia-Geral da União acionou a Justiça contra o Discord e pediu R$ 500 milhões em indenização por danos morais coletivos, além de medidas urgentes para obrigar a plataforma a se adequar à legislação brasileira.
A ação aponta infrações graves como falhas na verificação da idade dos usuários, falta de mecanismos para vincular crianças e adolescentes a responsáveis, ausência de proteção adequada contra conteúdos de violência, automutilação e incentivo ao suicídio.
O mundo mudou, as pessoas se conectam de outra forma, e isso não precisa ter volta. O questionamento que se faz é a arquitetura viciante por trás das plataformas, construída deliberadamente para prender a atenção de crianças e adolescentes, não para o bem deles, mas para vender essa atenção a anunciantes. Isso não é acidente de design. É engenharia comportamental a serviço do lucro. Chamar isso de crime não me parece exagero quando o público-alvo são cérebros ainda em formação.
Mas uma outra questão ainda precisa ser encarada: a regulamentação. As redes são terra sem lei. Qualquer pessoa cria um perfil, ataca, difama, espalha notícia falsa, e a plataforma, na maioria das vezes, só age depois que o estrago foi feito. Pior: essas mesmas plataformas lucram com impulsionamento. Cobram para que mentiras cheguem mais rápido e mais longe.
Não existe compromisso com um ambiente saudável, porque um ambiente saudável não é o que gera mais engajamento, e engajamento é o único indicador que essas empresas perseguem.
Uma democracia não sobrevive saudável quando o debate público é sequestrado por um ambiente construído para viralizar o que é raivoso, extremo e falso, em vez do que é verdadeiro e ponderado.
E aqui é onde os três poderes brasileiros precisam se olhar no espelho. Falta a deputados e senadores a coragem de aprovar uma regulamentação de verdade, nos moldes do que já existe para rádio e televisão. Sem uma lei dura, o Judiciário segue em berço esplêndido, aplicando punições frouxas e tardias, quando aplica. E o Executivo se contenta em fiscalizações de fachada, que no fim servem para muito pouco, ou nada.
Se há um caminho, ele já foi percorrido antes. Há décadas, o mesmo debate aconteceu com o cigarro: a indústria negava os danos, financiava estudos contrários, dizia que a escolha era do consumidor. Até que a ciência, a Justiça e a sociedade impuseram um limite.
Hoje, todo maço de cigarro traz escrito, em letras grandes: fumar faz mal à saúde. Não proibiu o cigarro, mas obrigou a indústria a admitir o dano e a sociedade a conviver com essa informação diante dos olhos. É a lógica que defendo para as redes sociais: um aviso claro, permanente, dizendo que rede social faz mal à saúde e à democracia. Não para acabar com elas, mas para que ninguém finja que não sabia.
No acordo dos EUA, a Meta se comprometeu, além de pagar US$ 16,7 bilhões, a limitar o padrão diário de 2 horas para menores de 18 anos; realizar bloqueio noturno entre meia-noite e 6h para usuários menores de idade; criar mecanismos para identificar e remover crianças menores de 13 anos de suas plataformas; bloquear notificações para menores de 18 anos entre 22h e 7h e durante o horário escolar, entre outras ações.
A pergunta que ainda não foi respondida com clareza é: a Meta assumiu que sabia dos danos e escolheu não agir? Se a resposta for ‘sim’, o mundo terá uma prova irrefutável de que o modelo de negócio, e não apenas o mau uso individual, é o problema. Não dá mais para indústria seguir lucrando com o vício e com o caos, escondida atrás da desculpa de que é "só uma plataforma".