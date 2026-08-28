Três medidas e um freio de arrumação nas redes sociais

Nas últimas 24 horas, três medidas rigorosas sinalizam uma luz no fim do túnel diante da sombria atuação das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Não é exagero dizer que estamos chegando ao "momento tabaco" da era digital: aquele instante em que a sociedade decide olhar de frente para um produto que promete conexão e entrega dependência. O problema foi posto com clareza: a rede social, do jeito que está desenhada, faz mal à saúde e à democracia.





Nos Estados Unidos, prevendo um desfecho desfavorável num processo histórico, a Meta se antecipou e fechou um acordo para pagar US$ 16,7 bilhões de indenização. Se o julgamento fosse levado até o fim, a condenação poderia alcançar US$ 1,4 trilhão. A empresa foi acusada de ter desenhado o Instagram e o Facebook para viciar crianças e adolescentes, coletar seus dados ilegalmente e mentir sobre os riscos que oferecia a eles.





Aqui no Brasil, a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) multou a dona do TikTok em R$ 153,7 milhões por violação no tratamento de dados de crianças e adolescentes. De acordo com a ANPD, a empresa coletou indevidamente dados de menores; não adotou medidas para prevenir coleta de dados; não demonstrou medidas que comprovem o cumprimento de normas de proteção de dados, entre outros.