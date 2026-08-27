Tragédia no Nepal: os sinais da mudança climática diante dos nossos olhos

Por muito tempo, falamos sobre a mudança climática como algo que aconteceria no futuro. Um problema das próximas décadas, das próximas gerações. Mas basta olhar ao redor para perceber que esse futuro já chegou.





O desastre que atingiu o Nepal e o Tibete nesta quarta-feira (26) é mais um sinal doloroso dessa realidade. As causas ainda estão sendo investigadas, mas as primeiras análises apontam para o colapso de parte de uma geleira, seguido por um grande deslocamento de gelo, pedras e sedimentos. A tragédia carrega um alerta que não pode ser ignorado: o planeta está mudando diante dos nossos olhos.





Os efeitos da mudança climática estão cada vez mais próximos. Nas ondas de calor mais intensas e frequentes, nas secas prolongadas, nos incêndios florestais, nas chuvas extremas, nas enchentes, nos deslizamentos e na perda acelerada das geleiras.