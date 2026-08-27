Colapso glacial: o fenômeno que causou a enchente repentina na fronteira entre Nepal e Tibete

Ainda não é possível determinar, porém, qual foi exatamente a influência das mudanças climáticas neste desastre específico. Mas o Nepal perdeu quase um terço de seu volume de gelo nas últimas três décadas, e suas geleiras derreteram em uma velocidade 65% mais rápida de 2011 a 2020 do que o usual, segundo a Organização das Nações Unidas (ONU).