Entenda como o uso de filtros e IA nas redes sociais ampliam a pressão por padrões de beleza irreais

“O objetivo não deve ser sair de uma cirurgia parecido com aquilo que aparece repetidamente na tela. A beleza também envolve a forma como a pessoa se enxerga, se respeita e entende o próprio valor. A cirurgia pode modificar características físicas, mas não deve carregar a responsabilidade pela autoestima ou pela felicidade de alguém”, afirma Marco Dallegrave.