Crise na Apex: BTG quer mudar gestor de fundo que tem ações do Shopping Vitória

A BTG Pactual Serviços Financeiros, braço do banco que faz a administração de fundos, quer mudanças na gestão do fundo imobiliário Apex Malls, que tem 15,8% de participação no Shopping Vitória, o maior do Espírito Santo, e uma fatia no Shopping Catuaí, em Cascavel, Paraná. Trata-se de mais um desdobramento da crise na Apex Partners, plataforma capixaba de investimentos que mergulhou em grave crise no começo de agosto. O BTG administra vários fundos geridos pela Carbyne, gestora de ativos da Apex, que têm sofrido bastante nas últimas semanas.



Nesta terça-feira (25), o BTG soltou um fato relevante informando que encaminhou à BRM Carbyne Gestão de Recursos uma notificação "da intenção em descontinuar o relacionamento comercial e, consequentemente, rescindir o acordo operacional entre prestadores de serviços essenciais celebrado entre a gestora e a administradora. Dessa forma, a administradora, no melhor interesse dos cotistas e do fundo, informa que convocará assembleia geral de cotistas para deliberar sobre a possibilidade de substituição da gestora".



Os interessados em assumir o fundo têm até 14 de setembro para entrarem em contato com o BTG. A assembleia geral se dará até o dia 24 de setembro. O banco, no fato relevante, não entrou em detalhes sobre o que motivou o desejo de mudar a gestão do Apex Malls. Importante lembrarmos que, no mercado financeiro, o administrador de um fundo é o responsável pela burocracia e pela parte jurídica. O gestor, por sua vez, toma as decisões de investimento.



O Apex Malls tem 688 cotistas e patrimônio líquido de R$ 354,9 milhões. O fundo foi criado no final de 2022 e entrou no Shopping Vitória, sua primeira importante negociação, em meados de 2023, quando a Petros, fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, resolveu vender a sua parte no empreendimento comercial. Os sócios do fundo no Shopping Vitória são: Nova Cidade Shopping Centers (empresa das famílias Buaiz e Civita) e Previ (fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil). A Nova Cidade é sócia majoritária do empreendimento desde a sua fundação, em 1993. A Meca Imobiliária, de Américo Buaiz, que também é sócio da Apex Partners (com perto de 20% das ações), é a administradora do shopping.