Papo de Valor #20: "Você não controla os juros, mas controla a operação da sua empresa. Pense nisso"

O capixaba Rafael Furlanetti, de São Gabriel da Palha, sócio da XP Investimentos, é o convidado da vigésima edição do Papo de Valor, videocast da coluna. Na conversa, um pouco de economia, impacto dos juros altos, cenário mundial, posição do Brasil neste contexto e, claro, eleições. "Fazemos muita pesquisa na XP, o cenário ainda é muito polarizado. Mas as mulheres, que são a maioria do eleitorado, têm uma visão mais pragmática, menos polarizada, ou seja, há espaço para um debate mais construtivo. Ainda não estamos vendo isso, mas existe este espaço".



Furlanetti, que também é presidente da Ancord (Associação Nacional das Corretoras de Valores), também falou sobre a crise na Apex Partners. "Como presidente da Ancord defendo que haja investigação e que os culpados sejam punidos. É ruim pelo lado da confiança, não existe sociedade desenvolvida no mundo sem um mercado financeiro robusto, que entregue confiança aos investidores e resultado".



Sobre o cenário mundial, o sócio da XP se diz otimista com o Brasil. "Não estou olhando para governos, mas para a posição do Brasil enquanto país. Somos grandes territorialmente, temos um mercado com mais de 200 milhões de pessoas, produzimos minérios, comida, energia, temos água, não temos conflitos graves com qualquer país... Está tudo dado para que a coisa ande bem. Precisamos de estratégia, que historicamente nos falta, e pragmatismo.