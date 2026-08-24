ES nunca elegeu dois senadores de esquerda e centro-esquerda de uma vez. Será agora?

No Senado da República, cada uma das 27 unidades da federação tem direito a três senadores, totalizando 81. Está no artigo 52 da Constituição Federal, que dispõe sobre o Senado: “A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços”.





Isso significa que, a cada quatro anos, os eleitores vão às urnas para escolher senadores, em quantidade alternada. Se na eleição deste ano cada unidade elege dois, na próxima, daqui a quatro anos, cada qual elegerá só um; na seguinte, outros dois, e assim sucessivamente.





No caso concreto, na eleição deste ano, cada unidade escolherá dois senadores. Pela mesma razão, no dia 4 de outubro, cada eleitor poderá votar em até dois candidatos a senador. Como o leitor já terá concluído, isso só ocorre a cada oito anos.





Desde a redemocratização do país (1985), foram cinco os pleitos em que cada estado elegeu dois senadores: 1986, 1994, 2002, 2010 e 2018. Em nenhum deles, o Espírito Santo elegeu dois senadores de esquerda ou centro-esquerda.





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Portanto, na Nova República, o Espírito Santo jamais elegeu, de uma só vez, dois senadores do chamado “campo progressista”. Vejam:





1986: Gerson Camata e João Calmon





1994: Gerson Camata e José Ignacio





2002: Gerson Camata e Magno Malta





2010: Ricardo Ferraço e Magno Malta





2018: Fabiano Contarato e Marcos do Val





O destaque é que, desta vez, o tabu poderá ser quebrado.





Não estou dizendo que vai acontecer, apenas que existe uma possibilidade real, uma vez que o páreo para o Senado no Espírito Santo inclui dois candidatos competitivos, respectivamente, de esquerda e de centro-esquerda: Fabiano Contarato (PT) e Renato Casagrande (PSB).





Nos bastidores políticos capixabas, o ex-governador é tido, até por opositores, como favoritíssimo para ficar com uma das duas vagas em jogo. A última pesquisa da Quaest para a Rede Gazeta, divulgada no dia 16 de julho, trouxe Casagrande na liderança de todos os cenários estimulados testados.





No mais próximo do que se concretizou (com os 11 candidatos efetivamente registrados, exceto Rodney Miranda), o socialista despontou com 31% das intenções de voto. A segunda, Rose de Freitas (MDB), apareceu com 12%.





Já Contarato, na mesma sondagem, provou que larga com chances de brigar pela segunda vaga: no cenário mais próximo do que se confirmou, ficou com 9% das intenções estimuladas, tecnicamente empatado com outros postulantes – todos embolados e na briga pelo segundo lugar.





Contarato, em minha avaliação, pode se beneficiar de um fator conjuntural: o caminho praticamente livre para ele na raia da esquerda, em contraste com uma pista bastante obstruída na direita, com muitos candidatos desse campo concorrendo entre si.





Do lado esquerdo, afora o Professor Fabian (PSol), Contarato é o único candidato ao Senado genuinamente de esquerda. E até o PSol indicou o segundo voto em Contarato.





Enquanto isso, do lado direito, a “concorrência interna” é grande: Maguinha Malta (PL), Evair de Melo (Republicanos), Marcos do Val (Avante), Wellington Callegari (DC), Leonardo Monjardim (Novo)... Sérgio Meneguelli (PSD) não é de direita, mas pode também beliscar votos de parte desse eleitorado. O próprio Casagrande também pode.





Vale lembrar que o PT já orientou o segundo voto em Casagrande (PSB), ou seja, o partido de Lula trabalha para eleger a dobradinha informal Contarato & Casagrande, a fim de ajudar a fazer maioria no próximo Senado e barrar iniciativas da bancada bolsonarista (inclusive contra ministros do STF).