Por que a eleição para o Senado é especialmente importante desta vez?

O Parlamento brasileiro segue o sistema bicameral, ou seja, é dividido, na esfera federal, em duas Casas de Lei: a Câmara dos Deputados e o Senado da República.





Formada por um total de 513 deputados, a Câmara é a “Casa do Povo”, pois representa a população brasileira. Por isso, as cadeiras dos estados são distribuídas de maneira proporcional ao tamanho da respectiva população.





Com 2% dos habitantes do país, o Espírito Santo, por exemplo, tem direito a 10 assentos. Com população muito maior, o estado de São Paulo tem uma bancada de 70 deputados (o número máximo). As menores bancadas têm só oito.





Já o Senado Federal, também chamado de Câmara Alta ou de Casa Revisora, representa as unidades da federação, de maneira igualitária. Independentemente do tamanho, cada uma das 27 unidades (os 26 estados, mais o Distrito Federal) tem a mesma representação: três senadores da República, cada qual com mandato de oito anos, totalizando 81 parlamentares (27 x 3).





Assim como os governadores e o presidente da República, os senadores são eleitos segundo o princípio majoritário: vence quem recebe mais votos. Cada um é eleito com dois suplentes.





Está na Constituição Federal: “A representação de cada Estado e do Distrito Federal será renovada de quatro em quatro anos, alternadamente, por um e dois terços”. Isso significa que, a cada quatro anos, os eleitores vão às urnas para escolher senadores. Se na eleição deste ano cada unidade elege dois, na próxima, daqui a quatro anos, cada unidade elegerá só um; na seguinte, outros dois, e assim sucessivamente.





No caso concreto, na eleição deste ano, cada unidade elegerá dois senadores – renovação de dois terços (2/3) do Senado. Por isso, das 81 cadeiras, 54 estão em disputa (27 x 2). Os outros 27 senadores, eleitos em 2022, ainda têm mais quatro anos de mandato. Pela mesma razão, em seu encontro com as urnas, no dia 4 de outubro, cada eleitor terá o direito de votar em até dois candidatos a senador.





Uma renovação de dois terços das cadeiras é uma chance muito rara, pois só ocorre a cada oito anos. Isso vale para os dois lados políticos que polarizam a disputa nacional. Mais ainda se considerarmos a atual conjuntura nacional (com fortíssima pressão sobre o STF) e as “competências privativas” do Senado Federal, isto é, os poderes que a Constituição Federal delega exclusivamente aos senadores da República – em especial, neste contexto, o de processar e cassar ministros do STF por crime de responsabilidade.





Conforme o texto da Carta Magna de 1988 (art. 52), somente a Câmara Alta pode processar e julgar, nos crimes de responsabilidade, os ministros do STF, os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o procurador-geral da República e o advogado-geral da União.





Nesses casos, dispõe o mesmo artigo, a condenação “somente será proferida por dois terços dos votos do Senado Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito anos, para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis”.





Em outras palavras, para um ministro do STF ser cassado, são necessários os votos de, pelo menos, 54 dos 81 senadores (2/3).





Esse é o “número mágico” perseguido, nesta eleição, pelos dois lados envolvidos na disputa. Cada um quer atingir a marca de 54 senadores na Casa durante o próximo mandato, no quadriênio 2027-2030.





Isso pensando no caso hipotético de processo de impeachment aberto contra um integrante do Supremo.





Mas, se tratarmos de “controle da Casa”, é menor o número necessário para se garantir a maioria simples e, por conseguinte, a aprovação ou derrubada de qualquer projeto de lei: no mínimo, 41 senadores.





Esse também é o número mágico para se ganhar a primeira grande batalha a ser travada na próxima legislatura, em fevereiro do ano que vem: a eleição da presidência do Senado. O presidente, afinal, terá o poder de travar ou fazer deslanchar qualquer eventual processo de impeachment contra ministro do STF.





O atual, Davi Alcolumbre (União-AP), recém-reconciliado com Lula, já declarou que a Casa “não é órgão de correção do STF” e que abrir um processo de impeachment de um ministro da Corte seria criar “mais um” problema para o Brasil. O poderoso senador do Centrão deverá ter a reeleição apoiada por Lula, caso este renove o mandato em outubro.





Nesse contexto, enfim, qualquer diferença que se possa produzir na correlação de forças da Casa é mais que estratégico tanto para lulistas como para bolsonaristas.