Como foi a eleição para senador do ES em 25 notas rápidas

Falando em pastores (como Magno), a julgar pelas declarações oficiais de patrimônio ao TSE, o candidato mais rico do país é um “velho conhecido” (se bem que não tão conhecido) dos capixabas: com R$ 677,7 milhões declarados em bens, o empresário Luiz Osvaldo Pastore já foi suplente de dois senadores do Estado, ambos eleitos pelo MDB: Gerson Camata e Rose de Freitas. Isso mesmo vivendo em São Paulo... Em diferentes momentos, Pastore chegou a assumir o mandato por meses no lugar de ambos. Nesta eleição, agora no PL, o empresário é suplente de Eduardo Gomes (PL), candidato ao Senado em... Tocantins (isso mesmo: tudo a ver com o Espírito Santo!).