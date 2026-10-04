Brasileiro é detido em fila de votação em Buenos Aires

Um homem detido em frente à embaixada do Brasil em Buenos Aires enquanto esperava para votar nas eleições presidenciais deste domingo (4).

De acordo com relatos de pessoas que testemunharam o início da confusão, o eleitor tentou defender um ambulante que estava vendendo produtos na fila e havia sido abordado por policiais.

A prisão causou tumulto entre os presentes, que filmavam e tentavam impedir que fosse levado para o carro da polícia.

Eleitores que moram no exterior puderam votar em trânsito Fernando Frazão/Agência Brasil

Funcionários da embaixada tentaram intervir, incluindo o cônsul-geral do Brasil em Buenos Aires, Raymundo Magno. Ele afirmou à Folha que o brasileiro estava sendo detido por desacato.