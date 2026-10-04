Samu, Polícia Militar e Vitória: 38 mil vagas em concursos e seleções

Pelo menos 197 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 38 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, e a remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.





As oportunidades visam à seleção de servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





No Espírito Santo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192/ES) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. As chances são para os cargos de enfermeiro socorrista, técnico em enfermagem socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica. Os salários podem chegar a R$ 3.707,42. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro de 2026.