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Quase 200 editais

Samu, Polícia Militar e Vitória: 38 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para guarda municipal, professor, cirurgião-dentista, analista judiciário, analista de planejamento, policial militar, entre outras oportunidades

Publicado em 04 de Outubro de 2026 às 14:16

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

04 out 2026 às 14:16
A Prefeitura de Vitória lançou edital para contratar 25 guarda-vidas Diego Alves/PMV

Pelo menos 197 concursos públicos e processos seletivos estão abertos em todo o país e reúnem mais de 38 mil vagas em cargos efetivos e temporários. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade, e a remuneração pode chegar a R$ 38 mil mensais.


As oportunidades visam à seleção de servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.


No Espírito Santo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192/ES) está com dois processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de níveis técnico e superior. As chances são para os cargos de enfermeiro socorrista, técnico em enfermagem socorrista e telefonista auxiliar de regulação médica. Os salários podem chegar a R$ 3.707,42. Os interessados podem se inscrever até o dia 11 de outubro de 2026.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) tem dois editais abertos para a contratação de técnicos em laboratório/análises clínicas e técnicos em farmácia. Os contratos serão temporários. A jornada é de 40 horas semanais para todos os cargos, com remuneração de R$ 2.985,86, mais auxílio-alimentação de R$ 800,00. Os interessados podem se inscrever até 8 de outubro. Os selecionados serão lotados no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Vitória.


A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais de processo seletivo simplificado, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As vagas são para trabalhar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e nas áreas administrativa e médica. As inscrições poderão ser feitas até as 10h da próxima terça-feira (6).


A Prefeitura de Vitória lançou edital para contratar 25 guarda-vidas. O candidato precisa ter ensino fundamental completo e curso de formação ou revalidação do curso (ARGV). Outro documento lançado pela Capital visa a preencher vagas para cirurgião-dentista clínico e cirurgião-dentista do Programa Saúde da Família (PSF). A remuneração chega a R$ 8.882,28. As inscrições seguem até o dia 9 de outubro.

O prazo para se inscrever no concurso público da Prefeitura de Anchieta, no Litoral Sul do Estado, termina na próxima quarta-feira (7). São 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato.

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