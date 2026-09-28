Secretaria de Saúde do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 12 mil

O edital nº 007/2026 traz oportunidades para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.488 a R$ 5.813, para jornadas de 24 a 40 horas semanais.

Por fim, o edital nº 008/2026 contempla cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos entre R$ 1.791 e R$ 2.985 e jornadas de 30 a 40 horas.





As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 29 de setembro até as 10 horas do dia 6 de outubro, exclusivamente pelo site do Seleção ES.





As contratações visam atender às necessidades de excepcional interesse público nas unidades pertencentes à rede Sesa. A validade dos editais será de seis meses, e os contratos terão prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da pasta.