Secretaria de Saúde do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 12 mil

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 12 mil mensais, e a seleção é voltada para a formação de cadastro de reserva.
As oportunidades estão distribuídas em quatro editais. O documento nº 005/2026 prevê postos no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), com salários de R$ 5.813 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 6.344 para o cargo de médico patologista, com carga horária de 20 horas.
Pelo edital nº 006/2026, as vagas são para médicos de diferentes especialidades. A remuneração é de R$ 6.344 (20 horas), R$ 7.613 (24 horas) e R$ 12.689 (40 horas), além de auxílio-alimentação que varia de R$ 400 a R$ 800.
O edital nº 007/2026 traz oportunidades para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.488 a R$ 5.813, para jornadas de 24 a 40 horas semanais.
Por fim, o edital nº 008/2026 contempla cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos entre R$ 1.791 e R$ 2.985 e jornadas de 30 a 40 horas.
As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 29 de setembro até as 10 horas do dia 6 de outubro, exclusivamente pelo site do Seleção ES.
As contratações visam atender às necessidades de excepcional interesse público nas unidades pertencentes à rede Sesa. A validade dos editais será de seis meses, e os contratos terão prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da pasta.
EDITAL N° 005/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - LACEN
Técnico de nível superior (Biologia Molecular)
Técnico de nível superior (Bioinformata)
Técnico de nível superior (Gestão da qualidade)
Técnico de nível superior (Especialista em sequenciamento genômico)
Médico Patologista
EDITAL N° 006/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - MÉDICO
Médico
Médico alergista e imunologista
Médico alergista e imunologista pediátrico
Médico anestesista
Médico cardiologista
Médico cardiologista pediátrico
Médico cirurgião geral
Médico cirurgião vascular
Médico clínica médica
Médico dermatologista
Médico do trabalho
Médico endocrinologista pediátrico
Médico gastroenterologista
Médico gastroenterologista pediátrico
Médico geriatra
Médico ginecologista e obstetra
Médico hematologista e hemoterapeuta
Médico homeopata
Médico infectologista
Médico pediátrico
Médico intensivista pediátrico
Médico nefrologista
Médico nefrologista pediátrico
Médico neurologista
Médico neurologista pediátrico
Médico oncologista pediátrico
Médico ortopedista e traumatologista
Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de mão)
Médico otorrinolaringologista
Médico patologista
Médico pediatra
Médico pneumologista
Médico pneumologista pediátrico
Médico proctologista
Médico psiquiatra
Médico psiquiatra da infância e adolescência
Médico radiologista e diagnóstico por imagem
Médico regulador
Médico reumatologista
Médico reumatologista pediátrico
Médico socorrista
Médico supervisor
Médico urologista
EDITAL N° 007/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - NÍVEL SUPERIOR
Contador
Enfermeiro
Farmacêutico
Fisoterapeuta
Fonoaudiólogo
Odontólogo cirurgião buco maxilo facial
Técnico de nível superior (análises clínicas)
Terapeuta ocupacional
EDITAL N° 008/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO
Auxiliar de serviços gerais
Motorista (veículos com lotação máxima de 8 lugares)
Motorista (veículo de emergência)
Motorista (veículos com lotação superior a 8 passageiros, inclusive, micro-ônibus, ônibus e caminhão)
Telefonista
Técnico em enfermagem
Técnico em imobilização ortopédica
Técnico em laboratório
Técnico em laboratório (hemoterapia)
Técnico em segurança do trabalho
Técnico em eletrotécnica
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