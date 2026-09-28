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Secretaria de Saúde do ES abre processo seletivo com salário de até R$ 12 mil

Postos são para cargos de médico, contador, enfermeiro, motorita, técnico em enfermagem, entre outros postos; inscrições começam no dia 29 de setembro

Publicado em 28 de Setembro de 2026 às 11:40

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

28 set 2026 às 11:40
Lacen
O Lacen  tem opotunidades para profissionais de nível superior Sesa | Divulgação

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) vai abrir processo seletivo simplificado para a contratação de profissionais de todos os níveis de escolaridade. A remuneração pode chegar a R$ 12 mil mensais, e a seleção é voltada para a formação de cadastro de reserva.


As oportunidades estão distribuídas em quatro editais. O documento nº 005/2026 prevê postos no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES), com salários de R$ 5.813 para jornada de 40 horas semanais e de R$ 6.344 para o cargo de médico patologista, com carga horária de 20 horas.


Pelo edital nº 006/2026, as vagas são para médicos de diferentes especialidades. A remuneração é de R$ 6.344 (20 horas), R$ 7.613 (24 horas) e R$ 12.689 (40 horas), além de auxílio-alimentação que varia de R$ 400 a R$ 800.

O edital nº 007/2026 traz oportunidades para profissionais de nível superior, com salários que variam de R$ 3.488 a R$ 5.813, para jornadas de 24 a 40 horas semanais.

Por fim, o edital nº 008/2026 contempla cargos de níveis fundamental, médio e técnico, com ganhos entre R$ 1.791 e R$ 2.985 e jornadas de 30 a 40 horas. 


As inscrições podem ser feitas das 10 horas do dia 29 de setembro até as 10 horas do dia 6 de outubro, exclusivamente pelo site do Seleção ES.


As contratações visam atender às necessidades de excepcional interesse público nas unidades pertencentes à rede Sesa. A validade dos editais será de seis meses, e os contratos terão prazo de vigência de 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da pasta.

Confira as vags disponíveis por edital 

EDITAL N° 005/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - LACEN 

  • Técnico de nível superior (Biologia Molecular)

  • Técnico de nível superior (Bioinformata)

  • Técnico de nível superior (Gestão da qualidade)

  • Técnico de nível superior (Especialista em sequenciamento genômico)

  • Médico Patologista

EDITAL N° 006/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - MÉDICO 

  • Médico

  • Médico alergista e imunologista

  • Médico alergista e imunologista pediátrico

  • Médico anestesista

  • Médico cardiologista

  • Médico cardiologista pediátrico

  • Médico cirurgião geral

  • Médico cirurgião vascular

  • Médico clínica médica

  • Médico dermatologista

  • Médico do trabalho

  • Médico endocrinologista pediátrico

  • Médico gastroenterologista

  • Médico gastroenterologista pediátrico

  • Médico geriatra

  • Médico ginecologista e obstetra

  • Médico hematologista e hemoterapeuta

  • Médico homeopata

  • Médico infectologista

  • Médico pediátrico

  • Médico intensivista pediátrico

  • Médico nefrologista

  • Médico nefrologista pediátrico

  • Médico neurologista

  • Médico neurologista pediátrico

  • Médico oncologista pediátrico

  • Médico ortopedista e traumatologista

  • Médico ortopedista e traumatologista (cirurgia de mão)

  • Médico otorrinolaringologista

  • Médico patologista

  • Médico pediatra

  • Médico pneumologista

  • Médico pneumologista pediátrico

  • Médico proctologista

  • Médico psiquiatra

  • Médico psiquiatra da infância e adolescência

  • Médico radiologista e diagnóstico por imagem

  • Médico regulador

  • Médico reumatologista

  • Médico reumatologista pediátrico

  • Médico socorrista

  • Médico supervisor

  • Médico urologista

EDITAL N° 007/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - NÍVEL SUPERIOR

  • Contador

  • Enfermeiro

  • Farmacêutico

  • Fisoterapeuta

  • Fonoaudiólogo

  • Odontólogo cirurgião buco maxilo facial

  • Técnico de nível superior (análises clínicas)

  • Terapeuta ocupacional

EDITAL N° 008/2026 - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL - FUNDAMENTAL, MÉDIO E MÉDIO TÉCNICO

  • Auxiliar de serviços gerais

  • Motorista (veículos com lotação máxima de 8 lugares)

  • Motorista (veículo de emergência)

  • Motorista (veículos com lotação superior a 8 passageiros, inclusive, micro-ônibus, ônibus e caminhão)

  • Telefonista

  • Técnico em enfermagem

  • Técnico em imobilização ortopédica

  • Técnico em laboratório

  • Técnico em laboratório (hemoterapia)

  • Técnico em segurança do trabalho

  • Técnico em eletrotécnica

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