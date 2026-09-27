Sesa, Anchieta e Guarda Municipal: 20 mil vagas em concursos e seleções

Mais de 20 mil vagas estão abertas em 205 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com salários que podem chegar a R$ 38 mil mensais. Os postos são efetivos e temporários, voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.





As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.





A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais de processo seletivo simplificado, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As vagas são para trabalhar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e nas áreas administrativa e médica. As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 29 de setembro até as 10h do dia 6 de outubro.