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205 editais

Sesa, Anchieta e Guarda Municipal: 20 mil vagas em concursos e seleções

Há postos para professor, guarda municipal, advogado, analista administrativo e outras funções, com salários que chegam a R$ 38 mil

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 18:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 set 2026 às 18:20
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) Ricardo Medeiros

Mais de 20 mil vagas estão abertas em 205 concursos públicos e processos seletivos em todo o país, com salários que podem chegar a R$ 38 mil mensais. Os postos são efetivos e temporários, voltados a profissionais de todos os níveis de escolaridade.


As oportunidades visam selecionar servidores para governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras municipais, órgãos do Judiciário e polícias militares, entre outras instituições.


A Secretaria de Saúde do Espírito Santo (Sesa) lançou quatro editais de processo seletivo simplificado, com chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. As vagas são para trabalhar no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e nas áreas administrativa e médica. As inscrições poderão ser feitas das 10h do dia 29 de setembro até as 10h do dia 6 de outubro.

A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Estado, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato. O atendimento aos candidatos ocorre até 7 de outubro.


Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para cadastro de reserva no quadro efetivo. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. É exigido ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições seguem até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.


Dois conselhos regionais estão com inscrições abertas no Espírito Santo. A autarquia de Educação Física da 22ª Região oferece duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os postos são para advogado, analista administrativo e contador, com salário de R$ 5.500,00. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de outubro.

No segmento de Farmácia, as chances do conselho regional são para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. O prazo de inscrição segue até o dia 5 de outubro de 2026.

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