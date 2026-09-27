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Decisão

Dino usa precedente sobre liberdade de imprensa para liberar posts sobre Nossa Senhora

O ministro afirmou ainda que "o uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização e não por meio de censura"

Publicado em 27 de Setembro de 2026 às 19:10

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

27 set 2026 às 19:10

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino usou precedente da Corte sobre liberdade de imprensa para liberar publicações que tratem de uma suposta articulação do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) para retirar o título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida. O candidato negou a intenção de adotar a medida.

A decisão foi tomada em uma reclamação do ator e humorista Antônio Tabet contra decisão do ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que determinou a remoção de 1.125 publicações - incluindo um post de Tabet - que associavam Flávio ao boato.

A postagem de Tabet dizia que "a família miliciana odeia tanto mulher preta, que resolveu atacar a Nossa Senhora Aparecida!"

Tabet protocolou no STF um pedido de extensão de efeitos de decisão proferida por Dino em junho desde ano. Na ocasião, o ministro cassou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) e restabeleceu publicação do partido Novo que reproduzia o teor de notícia publicada na imprensa.

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Dino afirmou que a extensão dos efeitos a Tabet e a todos os outros perfis que tiveram publicações derrubadas "não só é processualmente admissível como necessária, visando à segurança jurídica".

O ministro se baseou no precedente histórico da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 130, julgado em 2009, em que o Supremo derrubou a Lei de Imprensa promulgada na ditadura militar e vedou qualquer forma de censura prévia.

"No julgamento da ADPF 130, esta Corte assentou que é excepcional qualquer tipo de intervenção estatal na divulgação de notícias e de opiniões, na medida em que a liberdade de expressão é pré-condição para o exercício esclarecido dos demais direitos e liberdades", destacou Dino.

Imagem BBC Brasil
Ministro Flávio Dino  Marcelo Camargo/Agência Brasil

O ministro afirmou ainda que "o uso abusivo da liberdade de expressão deve ser reparado, preferencialmente, por meio de retificação, direito de resposta ou indenização e não por meio de censura".

A notícia de que bispos católicos estavam preocupados com uma medida de Flávio para retirar o título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida foi veiculada pela Globo News. Horas depois, contudo, o canal fez uma "correção" e pediu "desculpas pelo erro".

O projeto citado foi apresentado pelo então deputado federal mato-grossense Victório Galli (filiado à época ao MDB) em dezembro de 2007. A proposta foi arquivada em 2008.

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