'Soberania' no altar: falas de bispos católicos e rumores sobre Nossa Senhora viralizam e viram ativo da campanha de Lula na reta final

"Hoje, no Brasil, a gente sabe que religião é um determinante de voto do eleitor. Há uma cisão muito clara. Por exemplo, na faixa das pessoas que recebem até dois salários mínimos nas últimas três eleições, se a gente faz uma divisão entre católicos e evangélicos, a votação no PT entre católicos aumentou e a entre evangélicos diminuiu", comenta Landim.