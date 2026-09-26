Tarot semanal: previsão para os signos de 28 de setembro a 04 de outubro de 2026

Segundo as cartas do tarot, a semana poderá trazer movimento, mudanças, novas oportunidades e momentos que exigirão mais atenção dos signos. Enquanto alguns poderão avançar em direção aos seus objetivos e reconhecer conquistas importantes, outros precisarão reservar um tempo para refletir, observar os acontecimentos e confiar mais na própria intuição. As cartas também mostram oportunidades de aproximação, renovação e celebração, além da necessidade de estar aberto ao que pode surgir ao longo dos próximos dias.