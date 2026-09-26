Sesc-ES comemora 80 anos com programação especial e exposição de Picasso

Há oito décadas, o Sesc Espírito Santo, entidade ligada ao Sistema Fecomércio-ES, faz parte da rotina de diferentes gerações de capixabas por meio de ações nas áreas de Educação, Cultura, Assistência, Saúde, Turismo e Lazer. Criada em 1947 por iniciativa de empresários do setor do Comércio, a instituição chega aos 80 anos com uma programação que revisita a trajetória e amplia o acesso da população a atividades culturais e serviços.
Entre os destaques das comemorações está a exposição internacional “Picasso — A Construção de um Gênio: A Arte de Nunca Ser o Mesmo”, em cartaz no Palácio Anchieta. A mostra reúne 80 obras originais de Pablo Picasso e, segundo a entidade, marca a primeira vez que uma exposição com esse número de obras do artista é realizada no Brasil. A programação também conta com um espaço dedicado às oito décadas de história da instituição, aproximando as duas trajetórias.
A exposição funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h às 16h, no Espaço Cultural do Palácio Anchieta, no Centro de Vitória. A visitação estará aberta até 16 de outubro.
Para Idalberto Moro, presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, essa relação construída com o público ao longo dos anos está ligada à presença da instituição no cotidiano dos capixabas.
"O carinho que o público demonstra pelo Sesc ES se deve ao fato de estarmos presentes nos momentos mais significativos da vida cotidiana, indo muito além da recreação. Construímos uma relação de confiança ao garantir serviços de excelência e inclusão. Essa trajetória de sucesso é fruto do alinhamento entre as diretrizes da Fecomércio ES e a execução do Sesc”, afirma.
As comemorações ainda ganharam uma programação especial nos dias 12 e 13 de setembro. Na véspera do aniversário, o Teatro Sesc Glória recebeu o espetáculo “O Pianista e o Poeta”, apresentado pelo maestro João Carlos Martins e pelo escritor Gabriel Chalita.
A presença de João Carlos Martins também marcou um reencontro com a história do espaço. Em setembro de 2014, o maestro participou como mestre de cerimônias da inauguração do Sesc Glória. Doze anos depois, o centro cultural segue como um espaço de difusão das artes no Espírito Santo.
No domingo, dia 13, a programação ocupou a Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, com o Festival Sesc 80 Anos. O público acompanhou apresentações musicais do grupo Já Gamei, Trio Maruí e do cantor Novelo.
Paralelamente aos shows, uma edição especial da Caravana Sesc levou serviços gratuitos à praça, incluindo ações de saúde, orientação social, recreação, esporte e emissão da credencial do Sesc. No Centro Cultural Sesc Glória, também foram realizadas oficinas, rodas de conversa e atividades voltadas para a preservação da memória e o grande espetáculo de Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador (RJ).
Com foco na promoção do bem-estar na transformação social, o Sesc está presente em todas as fases da vida: na área de Educação, a entidade atua desde a Educação Infantil até a Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na área da saúde, a entidade concentra programas focados na prevenção de doenças e cuidados terapêuticos.
Já no eixo da Assistência Social, projetos voltados para a segurança alimentar, como o Sesc Mesa Brasil, inclusão social, como Sesc 60+, e apoio comunitário reforçam o pilar da cidadania.
“Celebrar os 80 anos do Sesc é reconhecer a trajetória de uma instituição dedicada a transformar vidas e contribuir para uma sociedade mais forte. Com ações em educação, saúde, cultura, assistência e lazer, o Sesc oferece cuidado integral e cria oportunidades concretas para os trabalhadores do comércio, serviço e turismo. Seguimos comprometidos em inovar, ampliar nossa atuação e promover bem-estar para o trabalhador e sua família”, completa Richardson Schmittel, diretor regional do Sesc-ES.
Para Renata Paula de Araujo, de 64 anos, e participante do Sesc 60+, as atividades também representam novas possibilidades de convivência e aprendizado: “O Sesc abriu para mim um novo leque de possibilidades de ver a vida, e isso é incrível porque nos tira da rotina. Tivemos oficinas de trabalhos manuais com argila, cerâmica fria e pintura, além de dança sênior e leitura. O Sesc realmente faz muito pelo nosso público 60+”, conta.
A programação também se estende à Cultura, ao Lazer e ao Turismo Social. O Sesc-ES mantém centros culturais e unidades hoteleiras em Guarapari, Praia Formosa e Domingos Martins, além de uma programação de eventos gratuitos em todas as regiões do Estado.
A trajetória da instituição também pode ser contada a partir das experiências de quem utiliza seus espaços e projetos. Aos 80 anos, Raimundo de Oliveira, fundador do Festival Femusquim, relembra a relação construída com o Sesc desde a infância.
“Aos 10 anos, eu não tinha um espaço cultural por perto. A gente fazia o que podia com o que tinha às mãos. Hoje, no Centro Cultural Sesc Glória, assisto a filmes e peças, frequento as salas de artes e a biblioteca, e até participo de oficinas”, relata.
E a relação com o Sesc-ES realmente pode começar cedo. Samuel Freire de Oliveira, de 9 anos, estudante do Sesc Cariacica, conta que iniciou na natação inspirado pelo irmão.
“Comecei na natação vendo meu irmão treinar no Sesc Cariacica. É um esporte que traz saúde e me deixa feliz. Já ganhei um monte de medalhas e prêmios nadando de peito, crawl, borboleta e costas”, finaliza.