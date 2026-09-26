Sesc-ES comemora 80 anos com programação especial e exposição de Picasso

Entre os destaques das comemorações está a exposição internacional “Picasso — A Construção de um Gênio: A Arte de Nunca Ser o Mesmo”, em cartaz no Palácio Anchieta. A mostra reúne 80 obras originais de Pablo Picasso e, segundo a entidade, marca a primeira vez que uma exposição com esse número de obras do artista é realizada no Brasil. A programação também conta com um espaço dedicado às oito décadas de história da instituição, aproximando as duas trajetórias.