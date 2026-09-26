'Quero desaparecer. Me traumatizou', diz adolescente vítima de violação sexual por médico em Vila Velha

"Vou levar para a vida toda. Ele me traumatizou". Esse foi o desabafo da adolescente de 17 anos que afirmou ter sido vítima de violência sexual durante consulta médica em uma Unidade de Saúde da Família (USF), em Vila Velha, na Grande Vitória. O médico suspeito foi preso em flagrante.





A vítima explicou que só percebeu ter sido vítima de um crime quando relatou o caso às amigas. Abalada pela situação, ela chorou ao relatar o que viveu e afirmou que não compareceu à escola na sexta-feira (25), ainda traumatizada.





"Estou com muita raiva, dói muito. Hoje (sexta-feira), não consegui fazer ou falar nada. Só agora consegui falar sobre isso. Só quero ficar na cama, em silêncio. Quero desaparecer do mundo. Não estou acreditando que isso aconteceu comigo, mas é uma coisa que vou levar para a vida toda", lamentou.