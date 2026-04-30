Denúncias de assédio no trabalho crescem mais de 20 vezes no ES em 5 anos

[Edicase]Combater o assédio está entre as obrigações das empresas (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock) Crédito:

O comentarista Alberto Nemer aborda no quadro desta quinta-feira (30), os dados do Tribunal Regional do Trabalho que mostram que o número de processos por assédio sexual no ambiente de trabalho aumentou mais de 20 vezes nos últimos anos, passando de 45, em 2020, para 977, em 2025.

O aumento se torna mais evidente a partir de 2023, quando os registros começaram a crescer rapidamente. Naquele ano, foram 427 ações, número que subiu para 671 em 2024 e quase chegou a mil no ano passado.

Enquanto isso, os casos de assédio moral apresentaram tendência diferente. Começaram mais altos no início da série histórica — 620 em 2020 e 653 em 2021 — e caíram nos anos seguintes, chegando a 122 em 2024, antes de voltar a subir para 190 em 2025.

De acordo com uma cartilha do governo federal, o assédio sexual no ambiente de trabalho ocorre quando alguém constrange outra pessoa com comportamentos de cunho sexual para obter vantagem ou favorecimento, afetando a liberdade, a intimidade e a vontade da vítima.

Esse tipo de conduta pode ocorrer por meio de propostas, insinuações ou atitudes que causem constrangimento, criando um ambiente hostil ou intimidatório. O assédio pode ser cometido por chefes, colegas de trabalho ou até clientes.

No Espírito Santo, vítimas de assédio sexual no ambiente de trabalho podem buscar ajuda em diferentes canais. Além de registrar boletim de ocorrência, também é possível procurar serviços especializados de acolhimento, orientação e assistência jurídica. Ouça a conversa na íntegra!