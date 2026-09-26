'Sou muito mais privilegiado do que as pessoas acham', diz Pietro Antonelli

Filho de dois dos maiores nomes da teledramaturgia brasileira, Pietro Antonelli, 21, seguiu os passos dos pais, Murilo Benício e Giovanna Antonelli, mas diz que, a princípio, não cogitava essa opção. Nem foi incentivado a isso. Aconteceu.

"Eles nunca me influenciaram. Eu cresci com a ideia de que isso era coisa dos meus pais, não minha", afirma o intérprete de Felipe em "Quem Ama Cuida", da Globo.

A atração pelo ofício veio de uma busca muito comum entre adolescentes e jovens adultos: o pertencimento. "Eu não sabia meu lugar no mundo, ainda estava procurando". O empurrão veio então de Sérgio Mattos, empresário de moda que lançou Cauã Reymond e foi um dos primeiros a perceber que uma tal de Gisele Bündchen teria futuro como modelo.

"Eu trabalhava muito com moda e começaram a chegar uns testes na minha agência. O Serginho sempre falava: 'Você tem que fazer novela'. Eu comecei a fazer os testes e comecei a me divertir. Lembrei da diversão que tinha no teatro", contou à reportagem.

Ele já havia feito cursos de teatro por lazer mas, depois do incentivo, retomou os estudos e ingressou na CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), escola também frequentada pelo pai. Ele não nega que a convivência com Murilo e Giovanna, claro, contribuiu para sua formação. "Eu aprendo em casa tanto quanto eu aprendi na aula de teatro."

Ser filho de quem é também trouxe expectativas. "A galera acha que, se eu tenho o DNA deles, eu vou fazer a mesma coisa que eles. Eu acho que esperam algo de mim a mais, o que é a maior besteira."

Pietro não nega os privilégios de ter crescido cercado por dois atores respeitados e experientes e afirma que eles vão além da carreira. "As pessoas acham que eu sou privilegiado, mas eu sou muito mais privilegiado do que elas acham. Vai muito além do profissional. É muito raro e muito especial o quão saudável a minha família conseguiu ser."

A relação próxima não elimina a preocupação em construir um caminho próprio. "Eu devo tudo a eles, mas é claro que eu preciso ter a minha identidade e ser o Pietro Antonelli, não só o filho deles."

Em seu primeiro trabalho na TV, ele interpreta um personagem que enfrenta questões de identidade. Na trama, Felipe é um jovem adulto que se vê, pela primeira vez, apaixonado por outro homem.

"Eu recebi muitas mensagens agradecendo. Pessoas falando: 'obrigado por me fazer sentir identificado'. Eu achei isso lindo. Eu nem me liguei que isso teria essa potência", contou. "Muitas pessoas vão se sentir representadas e talvez até entender o que estão sentindo."

O romance foi uma surpresa para Pietro. "Sinceramente, eu não vi isso no Felipe na primeira vez que li [o roteiro]. Isso foi uma coisa que não existia e o Twitter criou." Sim, a força das redes deu um empurrãozinho para que o romance entrasse na história: desde que fotos de "Quem Ama Cuida" novela foram divulgadas, fez-se uma corrente pra frente entre noveleiros, que pediam uma relação entre Felipe e Mau Mau (João Victor Gonçalves).

A primeira pessoa a lhe falar sobre a possibilidade de juntá-los foi Mah Duarte, que interpreta sua irmã na novela. Pietro conta que riu da ideia, levantada antes mesmo da estreia. A repercussão chegou aos autores Walcyr Carrasco e Claudia Souto, que a incorporaram à história. "Foi crescendo e acabou rolando, graças a Deus. Eu duvido que teria uma trama tão interessante assim como essa."

Um outro personagem entrou na história e, nas redes, formaram-se grupos de fãs divididos entre dois possíveis casais: Mau Mau (João Victor Gonçalves) e Felipe, o "Malipe", e Mau Mau e Fernando (Pedro Alves), o "Manando".

Pietro acompanha essa discussão de longe. Ele conta que até chegou a criar uma conta no Twitter, mas logo foi hackeado. "Eu falei: 'cara, isso é Deus me falando para ficar longe do Twitter, não entrar'. Então eu desisti", brincou.

Apesar de se manter afastado, confessa que, vez ou outra, não resiste à tentação. Entre elogios e críticas, comemora um tipo de comentário que ainda não recebeu. "Eu já li muito comentário falando mal de mim, mas nunca vi um falando que está 'de mentira' o meu personagem. E isso para mim é a maior vitória do mundo."

"Você pode falar que eu sou feio, que o meu personagem é chato, pode falar o que quiser, mas que não é de verdade, aí você pega num ponto frágil para mim", disse.

Para buscar essa verdade, assistiu a romances LGBTQIA+ como a série "Young Royals" e o filme "O Segredo de Brokeback Mountain". A principal referência foi "Me Chame Pelo Seu Nome", filme de 2017.

"Eu chorei muito na cena final. Foi uma das cenas que eu mais chorei na minha vida. Eu voltava, eu vi mais 10 vezes. Essa é a minha maior referência."

Sobre os próximos passos, diz não ter planos definidos. "Se eu não tiver algum trabalho emendado, acho que vou voltar para o [ensino] técnico. Parado eu não vou ficar. Quero aprender, evoluir, melhorar a minha arte."