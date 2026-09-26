Do fininho à IA: como DJ Lukão colocou o Espírito Santo no mapa de uma trend viral

Sabe quando você escuta uma palavra e, sem perceber, uma música começa a tocar em looping na cabeça? O beat capixaba tem esse poder. Basta alguém dizer “toda hora” para os neurônios completarem: “dois L de Vila Velha”. E, se vem o “eu já sei o que fazer pra esquecer de você”, já dá para esperar a entrada daquele remix capixaba do DJ Lukão. É quase automático: o cérebro ouve uma frase e o capixaba já sabe qual música vem depois.
Mas essa definitivamente não é uma experiência individual. Se você é da geração Z capixaba ou simplesmente passou alguns minutos nas redes sociais nas últimas semanas, é bem provável que já tenha cruzado com a trend em versões de IA que viralizou saudando o Espírito Santo.
É justamente essa repercussão que DJ Lukão, nome artístico de Luka Martins, celebrou nas redes sociais na última semana. Segundo o próprio artista, ele não imaginava que a frase "sejam todos bem-vindos ao Espírito Santo" fosse pegar. O áudio foi reproduzido por diversas celebridades, nacionais e gringas.
Tô muito feliz, eu já tô vivendo muito bem os meus sonhos. Tô vivendo mesmo
DJ Lukão
Em conversa com HZ, o DJ contou a história por trás da trend. No dia 5 de julho, ele se apresentou no evento Copa do Nattan, realizado no Café de La Musique, em Vila Velha. A festa exibiu a partida entre Brasil e Noruega com atrações musicais ao vivo para celebrar o jogo. Antes de soltar a música com o beat capixaba, ele pegou o microfone e soltou, de improviso: "Sejam todos bem-vindos ao Espírito Santo", justamente pra puxar uma música remixada ao estilo da sua terrinha natal.
O Brasil pode até ter perdido a Copa nesse dia, mas o capixaba ganhou uma trend viral para chamar de sua. O vídeo da apresentação já soma 4 milhões de visualizações, e os comentários viraram um entretenimento à parte: o grupo de amigos cantando junto ao redor do DJ, um fã lançando a dancinha do Paquetá e muito mais.
No set, o destaque foi para o famoso fininho, beat capixaba. A vertente original do funk no Espírito Santo foi justamente o gancho para a frase do DJ, que chamou o público para o ritmo tocado. A marca registrada do gênero é o pitch aumentado da voz, o que deixa a batida mais aguda. O som, que nasceu na periferia da Grande Vitória, acompanha o DJ em toda a sua produção,
O vídeo foi parar na Itália, onde usuários usaram a deepfake da inteligência artificial para trocar o rosto e os movimentos de Lukão na cabine, mantendo a voz e a batida original ao fundo. Assim, famosos como o capixaba Richarlison, Ronaldinho Gaúcho, Mbappé, Rambo, Renato Cariani e Leila Pereira "se tornaram o Luka" e comandaram a festa no Espírito Santo.
A brincadeira ganhou tamanha escala que a própria CazéTV entrou na onda, usando o áudio de Lukão em um vídeo que já passa de 10 milhões de visualizações.
Com o estouro, os ingressos para "O Fantástico Mundo do Lukão", festa autoral do DJ, esgotaram um lote de ingressos em apenas dois minutos. Junto ao set, viralizou seu Instituto, um projeto beneficente que arrecada donativos para famílias carentes nas comunidades da Grande Vitória.
Com uma carreira iniciada em outubro de 2021, Luka recebeu neste ano homenagens da Câmara Municipal de Vitória por seu projeto social Música que Move, bateu a marca de 50 mil salvamentos na sua playlist do Spotify e agora tem uma agenda de shows pelo Brasil lotada até 2027.
Os bastidores dessa conquista? Ele revelou em uma conversa com o HZ!
HZ: Lukão, qual a narrativa por trás do set que repercutiu mundo afora?
"O que importa é a verdade do que a gente constrói. Existe estratégia em fazer alguns remixes, algumas chapas de músicas internacionalmente conhecidas, aproveitando de serem músicas mais conhecidas. Quando você remixa um beat capixaba, por exemplo, em cima, a música entrega muito mais. A ordem das músicas é bem no feeling mesmo, daquele termômetro que a gente tem da pista. Mas não é nada automático, as viradas são todas no feeling de cada música.”
HZ: Junto com o set e seu perfil nas redes, bombou o beat Capixaba. Como é ver um ritmo do nosso estado no topo das paradas?
"Ele (o ritimo), está mais em ascensão agora do que nunca, com a música 'Toda Hora', do meu parceiro 2L de Vila Velha. O beatzinho que estourou no meu Instagram, com a fala “Sejam bem-vindos ao Espírito Santo”, tem um BPM alto, tem muitas batidas por minuto, então a galera agita muito quando escuta. É um beat bastante animado, que todo mundo gosta de dançar.”
HZ: Quatro anos de carreira, uma trend e agenda lotada por todo o país até janeiro. Qual é o grande próximo sonho?
"É a agenda nacional que eu sempre sonhei, a agenda que eu vou viver já esse ano, com quatro anos de carreira. O que não é muito assim, como qualquer outra carreira.. Uma pessoa, por exemplo, demora quatro anos para se formar na faculdade, entendeu? Quatro anos de carreira já tô conseguindo viver extraordinário, graças a Deus.
Acho que o sonho agora é continuar trabalhando, para que Deus realize naturalmente na minha vida o que planeja realizar, sabe? Tenho um sonho de tocar aí em grandes festivais, ajudar quem precisa, ser orgulho para os meus amigos e para os meus fãs”.
Nesta sexta-feira (25), Lukão se apresenta em Vitória em duas casas de show. Em uma delas, divide o palco com Biel do Furduncinho, compositor e produtor carioca de artistas como L7NNON, Papatinho, Luísa Sonza e Pabllo Vittar, famoso por músicas que chegaram ao Palco Mundo do Rock in Rio 2022. A agenda de shows completa, incluindo diversas passagens pelo estado nas próximas semanas, está disponível no Instagram do DJ.
Como o próprio Lukão disse, “Quando bota o beat capixaba, todo mundo abraça. O capixaba é alucinado por som, por música boa, por música agitada”. Sejam muito bem-vindos ao ES!
*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Felipe Khoury.