Do fininho à IA: como DJ Lukão colocou o Espírito Santo no mapa de uma trend viral





Com o estouro, os ingressos para "O Fantástico Mundo do Lukão", festa autoral do DJ, esgotaram um lote de ingressos em apenas dois minutos. Junto ao set, viralizou seu Instituto, um projeto beneficente que arrecada donativos para famílias carentes nas comunidades da Grande Vitória.





Com uma carreira iniciada em outubro de 2021, Luka recebeu neste ano homenagens da Câmara Municipal de Vitória por seu projeto social Música que Move, bateu a marca de 50 mil salvamentos na sua playlist do Spotify e agora tem uma agenda de shows pelo Brasil lotada até 2027.





Os bastidores dessa conquista? Ele revelou em uma conversa com o HZ!





HZ: Lukão, qual a narrativa por trás do set que repercutiu mundo afora?





"O que importa é a verdade do que a gente constrói. Existe estratégia em fazer alguns remixes, algumas chapas de músicas internacionalmente conhecidas, aproveitando de serem músicas mais conhecidas. Quando você remixa um beat capixaba, por exemplo, em cima, a música entrega muito mais. A ordem das músicas é bem no feeling mesmo, daquele termômetro que a gente tem da pista. Mas não é nada automático, as viradas são todas no feeling de cada música.”





HZ: Junto com o set e seu perfil nas redes, bombou o beat Capixaba. Como é ver um ritmo do nosso estado no topo das paradas?





"Ele (o ritimo), está mais em ascensão agora do que nunca, com a música 'Toda Hora', do meu parceiro 2L de Vila Velha. O beatzinho que estourou no meu Instagram, com a fala “Sejam bem-vindos ao Espírito Santo”, tem um BPM alto, tem muitas batidas por minuto, então a galera agita muito quando escuta. É um beat bastante animado, que todo mundo gosta de dançar.”





HZ: Quatro anos de carreira, uma trend e agenda lotada por todo o país até janeiro. Qual é o grande próximo sonho?





"É a agenda nacional que eu sempre sonhei, a agenda que eu vou viver já esse ano, com quatro anos de carreira. O que não é muito assim, como qualquer outra carreira.. Uma pessoa, por exemplo, demora quatro anos para se formar na faculdade, entendeu? Quatro anos de carreira já tô conseguindo viver extraordinário, graças a Deus.





Acho que o sonho agora é continuar trabalhando, para que Deus realize naturalmente na minha vida o que planeja realizar, sabe? Tenho um sonho de tocar aí em grandes festivais, ajudar quem precisa, ser orgulho para os meus amigos e para os meus fãs”.



