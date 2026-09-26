Como a hermética comunidade amish combate o surto de sarampo mais mortal da história recente dos EUA

"Muitas pessoas que não se vacinaram não o fizeram por serem totalmente contra a vacinação contra o sarampo. Simplesmente não tiveram tempo para se vacinar. Não é conveniente", disse Braxton Mitchell, epidemiologista genético da Faculdade de Medicina da Universidade de Maryland, que dirige uma clínica de pesquisa que estuda a comunidade Amish em Lancaster.