Colégio do ES é condenado a indenizar aluna autista após exclusão em aulas de Inglês

O colégio alegou que o material havia sido entregue aos pais no início do ano e que caberia à família colocá-lo na mochila da aluna. A instituição também afirmou ter feito diversas anotações na agenda escolar solicitando o envio da apostila.





No entanto, segundo a decisão, um vídeo apresentado pela mãe mostrou que não havia anotações relacionadas à apostila de Inglês. Para a juíza responsável pelo caso, a ausência do material ocorreu por uma falha de comunicação da própria instituição, que permitiu que a criança permanecesse sem o livro durante meses.





Na avaliação da magistrada, a situação fez com que a aluna ficasse isolada dos demais estudantes e atingiu sua dignidade e integridade psíquica. Além dos R$ 12 mil por danos morais, o colégio foi condenado a devolver R$ 396 pagos pela família pela apostila de Inglês. A decisão é da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.





A decisão é passível de recurso.