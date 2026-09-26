AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Danos morais

Colégio do ES é condenado a indenizar aluna autista após exclusão em aulas de Inglês

Justiça entendeu que falha na comunicação deixou aluna sem apostila por meses e isolada dos colegas; escola terá de pagar R$ 12 mil por danos morais

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 11:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2026 às 11:36

Um colégio de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, foi condenado pela Justiça a pagar R$ 12 mil por danos morais após uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) ficar meses sem a apostila utilizada nas aulas de Inglês. Segundo a decisão da 1ª Vara Cível do município, a situação fez com que a aluna ficasse isolada dos demais colegas durante as atividades.


A mãe da criança afirmou à Justiça que havia comprado o material completo no início do ano letivo, mas que a filha acabou ficando à margem das atividades de Inglês por não ter a apostila em sala. Segundo ela, a situação contribuiu para o agravamento do quadro de ansiedade da menina.

Livro com quadro negro de fundo jcomp/Freepik

O colégio alegou que o material havia sido entregue aos pais no início do ano e que caberia à família colocá-lo na mochila da aluna. A instituição também afirmou ter feito diversas anotações na agenda escolar solicitando o envio da apostila.


No entanto, segundo a decisão, um vídeo apresentado pela mãe mostrou que não havia anotações relacionadas à apostila de Inglês. Para a juíza responsável pelo caso, a ausência do material ocorreu por uma falha de comunicação da própria instituição, que permitiu que a criança permanecesse sem o livro durante meses.


Na avaliação da magistrada, a situação fez com que a aluna ficasse isolada dos demais estudantes e atingiu sua dignidade e integridade psíquica. Além dos R$ 12 mil por danos morais, o colégio foi condenado a devolver R$ 396 pagos pela família pela apostila de Inglês. A decisão é da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim.


A decisão é passível de recurso.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Autismo ES Sul Região sul do ES Escola Educação Educação especial Educação Infantil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jeferson da Silva, de 39 anos, foi preso após acidente na ES 248, no domingo (20); Justiça determinou pagamento de fiança de R$ 10 mil e outras medidas cautelares
Justiça manda soltar motorista preso após morte de motociclista em Linhares
Imagem de destaque
Palitos de abobrinha na air fryer: aprenda essa receita prática e crocante para o aperitivo de sábado
Imagem de destaque
Homem é encontrado morto a tiros próximo a bar em São Gabriel da Palha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados