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Gastronomia

Palitos de abobrinha na air fryer: aprenda essa receita prática e crocante para o aperitivo de sábado

Veja como preparar essa opção saborosa para aproveitar no fim de semana
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 26 de Setembro de 2026 às 11:55

Palitos de abobrinha (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock)
Palitos de abobrinha Crédito: Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock

O sábado pede um aperitivo saboroso e fácil de preparar, e os palitos de abobrinha na air fryer são uma alternativa que combina textura crocante com o sabor suave do legume. Empanados e assados até ficarem dourados, eles podem ser servidos como entrada ou petisco, acompanhados de molhos que deixam a experiência ainda mais gostosa. A seguir, confira como preparar essa receita prática em poucos passos!

Palitos de abobrinha na air fryer

Ingredientes

  • 2 abobrinhas cortadas em palitos
  • 80 g de farinha de rosca
  • 40 g de queijo parmesão ralado
  • 2 ovos
  • 1 dente de alho picado
  • 1 colher de chá de páprica
  • 1 colher de chá de orégano
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
  • Azeite para pincelar

Modo de preparo

Em um recipiente, bata os ovos com o alho, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca com o queijo parmesão. Passe cada palito de abobrinha pela mistura de ovos e, em seguida, envolva-o na mistura de farinha de rosca e parmesão. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os palitos no cesto, deixando espaço entre eles para que o ar circule. Pincele levemente os palitos com azeite. Leve à air fryer a 200 °C por cerca de 12 a 15 minutos, virando os palitos na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Retire e sirva imediatamente com o molho de sua preferência.

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