Palitos de abobrinha na air fryer: aprenda essa receita prática e crocante para o aperitivo de sábado

Em um recipiente, bata os ovos com o alho, a páprica, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Em outro recipiente, misture a farinha de rosca com o queijo parmesão. Passe cada palito de abobrinha pela mistura de ovos e, em seguida, envolva-o na mistura de farinha de rosca e parmesão. Preaqueça a air fryer a 200 °C por 5 minutos. Disponha os palitos no cesto, deixando espaço entre eles para que o ar circule. Pincele levemente os palitos com azeite. Leve à air fryer a 200 °C por cerca de 12 a 15 minutos, virando os palitos na metade do tempo, até ficarem dourados e crocantes. Retire e sirva imediatamente com o molho de sua preferência.