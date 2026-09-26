Homem é encontrado morto a tiros próximo a bar em São Gabriel da Palha

Um homem de 34 anos foi encontrado morto a tiros próximo a um bar no bairro Gustavo Bone, em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) pedir apoio para atender a ocorrência.
Os policiais acompanharam a ambulância até o local e encontraram o homem caído no chão e baleado. Segundo a Polícia Científica, o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Colatina, onde será necropsiado e posteriormente liberado para os familiares.
O caso é investigado pela Delegacia de São Gabriel da Palha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.