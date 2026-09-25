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Coluna Leonel Ximenes

Cidade do ES poderá ganhar segundo grande bosque de cerejeiras

Área de 20 mil metros quadrados está recebendo 850 mudas vindas do Rio Grande do Sul

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

25 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Área em São Bento de Urânia está recebendo as primeiras mudas de cerejeira
Área em São Bento de Urânia está recebendo as primeiras mudas de cerejeira Sante Jovane Lorenzon Filho

Além de flores, a primavera chega trazendo boas notícias para Alfredo Chaves, que poderá abrigar em seu território um dos maiores bosques de cerejeiras do país. A meta é do produtor rural e empreendedor Sante Jovane Lorenzon Filho, 50 anos, morador da comunidade de São Bento de Urânia, no interior do município.


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 Ele está implantando um bosque com 850 mudas de cerejeiras enxertadas, nas cores rosa e branca, numa área de 20 mil metros quadrados. Também está previsto o plantio de variedades vermelhas, cujas mudas ainda serão recebidas.


Segundo Sante, o bosque poderá se tornar um dos maiores do país, considerando a quantidade de árvores plantadas. A expectativa, no entanto, é a do próprio empreendedor e ainda não representa um reconhecimento ou classificação oficial.

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A iniciativa nasceu da admiração pela beleza das flores e da intenção de contribuir para o desenvolvimento do agroturismo na região. “As mudas estão vindo do Rio Grande do Sul e a espécie que estamos plantando é a japonesa”, explica Sante.


NOVOS EMPREENDIMENTOS

Produtor de verduras, o empresário mantém uma pousada na propriedade e está construindo novos chalés para ampliar a oferta de hospedagem. A estrutura também ganhará novos empreendimentos. Para outubro, está prevista a inauguração de um restaurante e uma cervejaria.


A proposta é integrar produção rural, hospedagem, gastronomia e contemplação da natureza. De acordo com o empreendedor, o bosque será aberto à visitação gratuita durante os períodos de floração. “O bosque será aberto ao público em épocas de floração, agregando ainda mais valor ao nosso turismo.”


Muda de cerejeira da flor branca sendo plantada no solo
Muda de cerejeira da flor branca sendo plantada no solo Sante Jovane Lorenzon Filho

Segundo Sante, as plantas devem florir no primeiro ano da floração, mas é com cerca de três anos de plantio que elas atingem o auge. 


A propriedade está localizada a aproximadamente 11 quilômetros do Sítio Monte Rá, na comunidade de Redentor, onde está um dos principais atrativos naturais e turísticos de Alfredo Chaves, o conhecido Bosque de Cerejeiras, que recebe visitantes especialmente durante o período de floração.


Com o novo plantio em São Bento de Urânia, o município poderá ampliar ainda mais o roteiro de experiências relacionadas às cerejeiras, conectando diferentes propriedades rurais e comunidades do interior.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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Alfredo Chaves Bosque das Cerejeiras Cerejeiras Flor Flores Turismo no ES Rio Grande do Sul
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