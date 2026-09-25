Cidade do ES poderá ganhar segundo grande bosque de cerejeiras

Além de flores, a primavera chega trazendo boas notícias para Alfredo Chaves, que poderá abrigar em seu território um dos maiores bosques de cerejeiras do país. A meta é do produtor rural e empreendedor Sante Jovane Lorenzon Filho, 50 anos, morador da comunidade de São Bento de Urânia, no interior do município.





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Ele está implantando um bosque com 850 mudas de cerejeiras enxertadas, nas cores rosa e branca, numa área de 20 mil metros quadrados. Também está previsto o plantio de variedades vermelhas, cujas mudas ainda serão recebidas.





Segundo Sante, o bosque poderá se tornar um dos maiores do país, considerando a quantidade de árvores plantadas. A expectativa, no entanto, é a do próprio empreendedor e ainda não representa um reconhecimento ou classificação oficial.