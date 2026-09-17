Escolhido o padre para substituir pároco afastado por motivo de saúde no ES

O arcebispo de Vitória, d. Ângelo Mezzari, anunciou nesta quinta-feira (17) que o padre Antonio Vítor Favero, de 31 anos, vai assumir a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari. O sacerdote, que era vigário paroquial, ficará no novo cargo pelo período de seis anos.





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Favero assumirá no dia 30 de setembro, substituindo o padre Josemar Stein, que se afastou em maio último para tratar um problema de saúde. Stein, de 67 anos de idade e 39 de ordenação presbiteral, informou na ocasião que foi diagnosticado com uma doença chamada ataxia progressiva, que, segundo ele, acarreta perda da mobilidade motora e de movimentos.





Conforme a coluna informou, a paróquia estava interinamente, desde maio, sob a gestão do padre Daniel Calil Mascalubo. Stein, por sua vez, continuou na paróquia de Meaípe sem presidir celebrações, embora continuasse a atender os fiéis.