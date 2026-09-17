AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

Escolhido o padre para substituir pároco afastado por motivo de saúde no ES

Anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) pelo arcebispo de Vitória, d. Ângelo Mezzari

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 15:21

Públicado em 

17 set 2026 às 15:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Padre Antonio Vítor Favero vai assumir a Paróquia de Meaípe no dia 30 de setembro
Padre Antonio Vítor Favero vai assumir a Paróquia de Meaípe no dia 30 de setembro Divulgação

O arcebispo de Vitória, d. Ângelo Mezzari, anunciou nesta quinta-feira (17) que o padre Antonio Vítor Favero, de 31 anos, vai assumir a função de pároco da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari. O sacerdote, que era vigário paroquial, ficará no novo cargo pelo período de seis anos.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Favero assumirá no dia 30 de setembro, substituindo o padre Josemar Stein, que se afastou em maio último para tratar um problema de saúde. Stein, de 67 anos de idade e 39 de ordenação presbiteral, informou na ocasião que foi diagnosticado com uma doença chamada ataxia progressiva, que, segundo ele, acarreta perda da mobilidade motora e de movimentos.


Conforme a coluna informou, a paróquia estava interinamente, desde maio, sob a gestão do padre Daniel Calil Mascalubo. Stein, por sua vez, continuou na paróquia de Meaípe sem presidir celebrações, embora continuasse a atender os fiéis.

Veja Também 

A segunda edição do Leilão Beneficente do Instituto TKare será realizado no Iate Clube do ES

Leilão no ES terá a presença de bilionário dono de rede de supermercados

Moqueca capixaba, o "ensopado" citado em lista mundial

Prato típico do ES está entre os 100 melhores “ensopados” do mundo

Josemar Stein foi liberado pelo arcebispo para dedicar-se integralmente ao seu tratamento de saúde. A coluna apurou que ele vai morar, até dezembro, no Centro de Vitória. Depois desse período, d. Ângelo deve designar uma nova paróquia para o sacerdote.

Padre Josemar Stein vai ficar afastado das atividades pastorais até dezembro
Padre Josemar Stein vai ficar afastado das atividades pastorais até dezembro Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

A missa de despedida do padre Josemar será na próxima quinta-feira (24), às 19h30, na igreja matriz da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, onde ele atuou como pároco durante quatro anos e meio.


A coluna deseja plena recuperação de saúde ao padre Josemar Stein.

Veja Também 

Lance do jogo Sport 4 x 1 Pinheiros, no Estádio Robertão, na Serra, que atraiu apenas seis pagantes

Jogos do futebol profissional capixaba tiveram seis pagantes

Totem instalado no Parque Cultural Reserva Vitória, um dos locais de grande circulação de clientes e visitantes do Shopping Vitória

Maior shopping do ES reforça monitoramento e segurança

A região de Pedra Azul é um dos destaques da reportagem argentina

Os argentinos e o ES: “onde praia, montanha e boa mesa se encontram”

Leonardo Ribeiro, um dos organizadores do guia: “O projeto foi pensado não apenas para os católicos que vivem no Espírito Santo"

Tudo sobre a Igreja Católica no ES ao alcance de um clique

No alto do relógio-termômetro tem um colibri, símbolo do município

A mais nova atração turística de Santa Teresa já está inaugurada

Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Tópicos Relacionados

Igreja Católica Meaípe Guarapari dom Ângelo Arquidiocese de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Banhos, ervas e mais: conheça 4 simpatias para renovar a vitalidade
Imagem de destaque
Sesc Cariacica abre vagas gratuitas para oficinas e encontros voltados à 3ª idade
Imagem de destaque
Nelson Ayres e Hamilton de Holanda dão oficina gratuita de jazz em Vitória; saiba como participar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados