Tudo sobre a Igreja Católica no ES ao alcance de um clique

Encontrar o horário de uma missa em outra cidade, localizar uma igreja, descobrir onde
participar de um grupo de jovens ou encontrar um local para confissão ainda pode ser um
desafio para muitos católicos no Espírito Santo. Em muitos casos, essas informações estão dispersas ou não são facilmente encontradas na internet.
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Para ajudar a solucionar essa dificuldade, será lançado, em 19 de setembro, o “Guia Católico do Espírito Santo”, uma nova plataforma criada com o propósito de aproximar os fiéis da Igreja Católica e facilitar o acesso à vida comunitária em todo o Estado.
A proposta é reunir, em um único ambiente digital, informações que permitam aos usuários
encontrar diferentes serviços e iniciativas da Igreja Católica no Espírito Santo. Entre os conteúdos que poderão ser encontrados estão iniciativas e serviços da Igreja, além de informações sobre:
* Igrejas e paróquias;
* Horários de missas;
* Locais e horários para confissão;
* Grupos de adolescentes e jovens;
* Grupos de oração;
* Mães que Oram pelos Filhos.
“O projeto foi pensado não apenas para os católicos que vivem no Espírito Santo, mas também para pessoas que visitam o Estado e desejam participar da vida da Igreja durante sua passagem por diferentes municípios”, explica Leonardo Ribeiro, um dos organizadores do guia, que é digital.
A ideia é facilitar, por exemplo, que um turista consiga encontrar uma igreja e consultar
horários de celebrações na cidade em que estiver, ou que um jovem recém-chegado a
determinado município encontre grupos e comunidades dos quais possa participar.
Dessa forma, o guia pretende funcionar como uma ponte entre os fiéis e as diferentes
expressões da Igreja Católica presentes no território capixaba.
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