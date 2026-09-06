Tudo sobre a Igreja Católica no ES ao alcance de um clique

Encontrar o horário de uma missa em outra cidade, localizar uma igreja, descobrir onde

participar de um grupo de jovens ou encontrar um local para confissão ainda pode ser um

desafio para muitos católicos no Espírito Santo. Em muitos casos, essas informações estão dispersas ou não são facilmente encontradas na internet.

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Para ajudar a solucionar essa dificuldade, será lançado, em 19 de setembro, o “Guia Católico do Espírito Santo”, uma nova plataforma criada com o propósito de aproximar os fiéis da Igreja Católica e facilitar o acesso à vida comunitária em todo o Estado.



