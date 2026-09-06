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Coluna Leonel Ximenes

Tudo sobre a Igreja Católica no ES ao alcance de um clique

“Guia Católico do Espírito Santo” será lançado no dia 19 de setembro

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

06 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Capa do “Guia Católico do Espírito Santo”
Página do “Guia Católico do Espírito Santo” Divulgação

Encontrar o horário de uma missa em outra cidade, localizar uma igreja, descobrir onde 

participar de um grupo de jovens ou encontrar um local para confissão ainda pode ser um 

desafio para muitos católicos no Espírito Santo. Em muitos casos, essas informações estão dispersas ou não são facilmente encontradas na internet.

 

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Para ajudar a solucionar essa dificuldade, será lançado, em 19 de setembro, o “Guia Católico do Espírito Santo”, uma nova plataforma criada com o propósito de aproximar os fiéis da Igreja Católica e facilitar o acesso à vida comunitária em todo o Estado.


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A proposta é reunir, em um único ambiente digital, informações que permitam aos usuários 

encontrar diferentes serviços e iniciativas da Igreja Católica no Espírito Santo. Entre os conteúdos que poderão ser encontrados estão iniciativas e serviços da Igreja, além de informações sobre:


* Igrejas e paróquias;

* Horários de missas;

* Locais e horários para confissão;

* Grupos de adolescentes e jovens;

* Grupos de oração;

* Mães que Oram pelos Filhos.


“O projeto foi pensado não apenas para os católicos que vivem no Espírito Santo, mas também para pessoas que visitam o Estado e desejam participar da vida da Igreja durante sua passagem por diferentes municípios”, explica Leonardo Ribeiro, um dos organizadores do guia, que é digital.

Leonardo Ribeiro, um dos organizadores do guia: “O projeto foi pensado não apenas para os católicos que vivem no Espírito Santo"
Leonardo Ribeiro, um dos organizadores do guia: “O projeto foi pensado não apenas para os católicos que vivem no Espírito Santo" Divulgação

A ideia é facilitar, por exemplo, que um turista consiga encontrar uma igreja e consultar 

horários de celebrações na cidade em que estiver, ou que um jovem recém-chegado a 

determinado município encontre grupos e comunidades dos quais possa participar.

Dessa forma, o guia pretende funcionar como uma ponte entre os fiéis e as diferentes 

expressões da Igreja Católica presentes no território capixaba.

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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